郭家耀：恒指25000點有支持　比亞迪待調整吸納

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場憂慮通脹升溫，隔晚美股下挫。港股周四(18日)亦跟隨調整，尤其是剛出業績的中概股沽壓明顯。事實上，恒指近日連番上試近月高位，但始終兩萬六關阻力大，市場仍然觀望新經濟股季度業績，投資氣氛審慎，料維持上落市為主，25,000點為主要支持位。