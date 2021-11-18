郭家耀：恒指25000點有支持 比亞迪待調整吸納
2021年11月18日 10:49
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場憂慮通脹升溫，隔晚美股下挫。港股周四(18日)亦跟隨調整，尤其是剛出業績的中概股沽壓明顯。事實上，恒指近日連番上試近月高位，但始終兩萬六關阻力大，市場仍然觀望新經濟股季度業績，投資氣氛審慎，料維持上落市為主，25,000點為主要支持位。
新能源汽車板塊持續強勢，郭指出，市場仍然看好未來銷量及佔比繼續提升，吸引資金追捧。不過，近日市況轉弱，應留意會否有回調風險。數家新能源車企中，仍以比亞迪股份(01211)執行力較強，電池技術領先，產銷表現亦理想，明年新廠房投產後，料推動銷售進一步上升，業績前景看俏。其股價升至300港元水平有一定調整，建議可待回落至280元水平作中長線吸納。
阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)今日派成績表，郭認為，市場對今次業績未抱有太大期望，尤其是阿里，因應監管政策，業務有一定調節，同時亦須加大投資，業績增長或放緩。不過，其股價調整已多，估值處相對低水平，只要業績不是超乎預期地差，股價沽壓或減輕。至於京東在「雙11」銷情理想，股價反覆向上。兩者中以京東較值博，但建議待業績後再作部署。