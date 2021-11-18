【高盛推介】阿里京東將放榜　購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴及京東集團周四(18日)公布業績，市場預期阿里2022財年第二財季非公認會計準則淨利潤，料介乎265.3億至403.66億元人民幣，按年下跌14.3%至43.7%。有券商認為基於內地消費放緩，預測京東收入按年增長24%至2,170億元人民幣，較第二季有所放緩。

有報道指阿里有望中選收購紫光集團，因為阿里具有財政實力，其雲業務和半導體業務有潛在協同效應。股價周四早段跌幅較大，現下跌約5%，報156.4港元，跌至過去3周買賣區域的底部，且看股價能否於現水平得到支持。

京東於周二(16日)見338元的近7個月高位，股價周四同樣回落，現報323.2元，下跌約3.5%。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉周三(17日)有約600萬元流入，而京東好倉則見小量資金流走。周四早段股價雙雙回落，即時見資金積極留意其認購證。

阿里購25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿7.5倍，行使價155至175元之間產品最高槓桿。

阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿10倍，行使價155至185元之間、街貨低於30%產品最高槓桿。

阿里購27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.6倍，中年期、貼價。

阿里沽29495，行使價148.48元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.7倍，行使價155元以下產品最高槓桿。

京東購12323，行使價362.82元，2022年2月23日到期，實際槓桿6.8倍，行使價320至370元之間、3個月期以上產品最高槓桿。

京東購26207，行使價378元，2022年2月28日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、相近條款產品最高槓桿。

京東沽12772，行使價255元，2022年2月22日到期，實際槓桿6.5倍，低街貨。

阿里、京東牛熊證介紹

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