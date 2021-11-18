【高盛推介】阿里京東將放榜 購證點揀？
2021年11月18日 10:49
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴及京東集團周四(18日)公布業績，市場預期阿里2022財年第二財季非公認會計準則淨利潤，料介乎265.3億至403.66億元人民幣，按年下跌14.3%至43.7%。有券商認為基於內地消費放緩，預測京東收入按年增長24%至2,170億元人民幣，較第二季有所放緩。
有報道指阿里有望中選收購紫光集團，因為阿里具有財政實力，其雲業務和半導體業務有潛在協同效應。股價周四早段跌幅較大，現下跌約5%，報156.4港元，跌至過去3周買賣區域的底部，且看股價能否於現水平得到支持。
京東於周二(16日)見338元的近7個月高位，股價周四同樣回落，現報323.2元，下跌約3.5%。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉周三(17日)有約600萬元流入，而京東好倉則見小量資金流走。周四早段股價雙雙回落，即時見資金積極留意其認購證。
投資者如看好阿里，輕微價外證可留意阿里購(25431)，是輕微價外證中最高槓桿；價外、高槓桿證則可留意阿里購(26314)，是行使價155至185元之間、低街貨產品最高槓桿。兩者都是槓桿突出的選擇，能在相若風險的情況下擴大潛在回報。看淡則可留意阿里沽(29495)，是行使價155元以下產品最高槓桿。
阿里購25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿7.5倍，行使價155至175元之間產品最高槓桿。
阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿10倍，行使價155至185元之間、街貨低於30%產品最高槓桿。
阿里購27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.6倍，中年期、貼價。
阿里沽29495，行使價148.48元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.7倍，行使價155元以下產品最高槓桿。
投資者如看好京東，可留意中期輕微價外證中最高槓桿的購(12323)，槓桿更高的可留意京東購(26207)，亦是相近條款產品最高槓桿。投資者在相若條款產品挑選較高槓桿產品，代表其引伸波幅較低，是較「抵買」的選擇。相反，如看淡京東則可留意低街貨沽(12772)。
京東購12323，行使價362.82元，2022年2月23日到期，實際槓桿6.8倍，行使價320至370元之間、3個月期以上產品最高槓桿。
京東購26207，行使價378元，2022年2月28日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、相近條款產品最高槓桿。
京東沽12772，行使價255元，2022年2月22日到期，實際槓桿6.5倍，低街貨。
阿里、京東牛熊證介紹
阿里牛(60026)，收回價140元，行使價138元，換股比率500，槓桿比率7.7倍。
阿里熊(50180)，收回價170元，行使價172元，換股比率500，槓桿比率10.5倍。
京東牛(51241)，收回價310元，行使價307元，換股比率500，槓桿比率16.9倍。
京東熊(50034)，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率10.5倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。