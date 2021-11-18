【瑞通推介】恒指曾挫400點　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周三(17日)收報35,931點，跌211點或0.6%。恒指連升6個交易日後整固，周三曾跌逾190點，低見25,520點，全日跌幅收窄至63點或0.3%，收報25,650點，續守穩短期移動平均線之上。恒指周四(18日)早段曾挫逾400點，跌破20天線，至25,200點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾4,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,600萬元，反映資金看好港股後市走勢。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美團將於下周五(26日)公布截至9月底止第三季業績，受美團優選相關投資虧損及遭市監局罰款等因素影響下，券商料美團上季非國際財務報告準則虧損介乎51億至接近70億元人民幣。美團周三跟隨大市回落，低位守290元，收跌1.6%於292.6元。周四早段繼續整固，跌破284元和250天線，跌幅逾4%。超過1,400萬元在周三淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾100萬元淨流出。

嗶哩嗶哩上季虧損擴大至16億元人民幣，股價周四早段大幅低開超過10%，其後跌幅曾逼近13%，跌至616元，周四早段有資金反手開認購證博反彈。

剛創約8個月高位的京東集團，周三稍作整固，下跌0.9%收335元，終結連升5個交易日走勢。集團周四公布季績，另周五(19日)恒指公司公布季檢結果，京東是其中一隻「染藍」憧憬較高的候選股份。京東周四早段回吐逾4%，暫守320元水平。周三分別有逾60萬元和逾90萬元淨流出其好倉和淡倉。

中芯國際同樣被市場視為「染藍」憧憬較高股份之一，周三收漲2%於22.6元，盤中一度突破23元。周四早段於23元關前偏軟。周三各有小量資金淨流入中芯好倉和淡倉。

昆侖能源周三曾漲2.6%，高見7.14元，收市維持1.6%升幅，報7.07元，是月初以來再次突破7元，並吸引資金追入相關Call輪，看好升勢持續。股份周四早段好淡爭持，高位重返7.1元以上。周三有逾10萬元淨流入其好倉。

有券商下調香港交易所目標價和今明兩年盈利預測，以反映市場成交及新股上市數量較預期疲弱。港交所周三曾跌1.7%至458元邊，其後獲承接，收市報461.6元，降0.9%。港交所連失10天和250天線之際，周三見投資者趁機買入相關牛證博反彈。股份周四早段於460元以上靠穩。周三有約1000萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾100萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。