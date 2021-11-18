理財Campus：買比特幣期貨ETF有咩要留神？

比特幣價格在早前創歷史新高，原因之一是有比特幣期貨交易所買賣基金(ETF)接連面世。對散戶而言，一般持有美股戶口便可參與比特幣相關投資，不用透過虛擬貨幣交易所和虛幣錢包，為較簡易的買賣渠道。然而，期貨與現貨的表現不盡相同，先求知再投資，有助提高勝算。

【產品陸續登場 或掀價格戰】

ProShares發行的Bitcoin Strategy ETF（美股編號：BITO）於10月19日在紐約證券交易所掛牌，是美國首隻與比特幣期貨掛鈎的ETF，基金總開支比率為0.95%。

至於第2隻美國比特幣期貨ETF，是由Valkyrie發行的Bitcoin Strategy ETF（美股編號：BTF），亦已在10月22日接力在納斯達克交易所登場，基金總開支比率同樣是0.95%。

接下來，市場開始把焦點轉移至VanEck發行的Bitcoin Strategy ETF（美股編號：XBTF），其剛於11月16日在芝加哥期權交易所(Cboe)掛牌交易。由於它的基金總開支比率僅0.65%，成為美國最便宜的比特幣期貨ETF。

投資者關注若然比特幣期貨ETF掀起價格戰，勢對目前市場規模最大的比特幣基金Grayscale Bitcoin Trust（美股編號：GBTC）造成壓力。這隻由全球最大虛擬資產管理公司Grayscale發行的比特幣信託基金，雖然早在2013年9月成立，被投資者視為可受惠比特幣升勢的投資工具，但由於其並非完全緊貼比特幣價格走勢，兼基金總開支比率高達2%，使其交易成本遠高於比特幣期貨ETF。當然，比特幣期貨ETF與比特幣信託基金背後的資產有別。

【持有愈久 愈易偏離現貨價】

GBTC直接持有比特幣現貨，但上述3隻比特幣期貨ETF——BITO、BTF和XBTF，並非直接持有比特幣，而是投資芝加哥商品交易所上的比特幣期貨，風險和回報與直接持有比特幣並非一致。比特幣期貨每張合約價值為5個比特幣，最小變動價位為每個比特幣5美元的倍數，因此，期貨的最小變動價位相當於25美元。

正如恒指與期指會出現高水或低水情況，比特幣與比特幣期貨亦然。儘管按近期表現計，比特幣與比特幣期貨走勢接近同步，但也難免出現價格差異。

其中，要留意最大風險是持有期貨ETF時間愈長，偏離現貨價格的風險愈高。投資期貨ETF很可能會遇到正價差(Contango)的不利因素。

正價差代表較遠到期的期貨價格，高於較近到期的期貨價格，例如明年1月期貨價格較今年11月期貨價格高。由於期貨ETF會持續投資於所追蹤的資產，要在期貨合約到期前轉倉至較遠期的期貨合約，所以當不同月份期貨合約出現正價差，就會令ETF被迫低賣高買，低價沽出近期的期貨合約，再以高價買入遠期，結果帶來損失，拖低回報。

當然，期貨合約也有機會出現逆價差，即遠期合約價格低於較近期的期貨合約價格，ETF轉倉時會受惠高沽低買。然而，當市場出現較大波動時，正價差、逆價差幅度也會隨之擴大，為比特幣期貨ETF的中長期價格帶來較大影響，逐步偏離現貨價格，不利投資者作中長線部署。

【比特幣與ETF交易時間有別】

有「科技女股神」之稱的方舟投資創始人伍德(Cathie Wood)早前透露，儘管她的團隊已非常仔細研究比特幣期貨，但暫時仍在觀望，尚未買入其ETF，原因是希望了解期貨價高於現貨價所產生的稅務影響，故不急於進場。

再者，比特幣期貨ETF和比特幣還存在交易時間的分別。比特幣市場全天候運作，交易時間也包括周六及周日，但比特幣期貨交易時間為周一至周五，每日有23小時交易。而比特幣期貨ETF以美股交易時段為主，在冬令時間下，相對應的香港時間為晚上10時30分至翌日清晨5時，夏令時間則為晚上9時30分至翌日清晨4時。基於交易時間的限制，投資者可能因此無法把握最佳的短線買入或沽售時機。

【投資成本較高 惟託管方便】

雖然比特幣期貨ETF的開支比率較GBTC低逾一半，但相比直接投資比特幣還是有較高成本。不過，也不排除有些投資者仍願意因為ETF的流動性、託管、交易執行相對優勝，支付更多費用來省卻要自己管理比特幣的麻煩。

比特幣期貨ETF的出現，讓投資者可簡易地通過一般美股證券戶口交易，操作方便，亦比虛擬貨幣交易所為普羅傳統投資者所熟悉。在證券行提存資金，一般亦比在虛擬貨幣交易所方便和便宜。

另外，比特幣期貨ETF相對安全可靠，因其受美國證監會監管，儲存上亦相對簡單，不用學習如何管理虛擬貨幣電子錢包，亦相對不用擔心遺失私鑰或錢包而遭黑客攻擊的風險。

【部分證券行或不支援買賣】

香港投資者現時可以透過美股戶口，買賣在紐交所和納斯達克上市的比特幣期貨ETF，但交易有潛在監管風險。

其中，券商富途宣布應香港證監會的監管要求，已在10月1日起禁止針對虛擬貨幣信託的新開倉交易，但原有持倉和平倉不受影響，而涉及的虛擬貨幣信託包括GBTC。即使是比特幣期貨ETF的行情數據，亦無法在富途的美股交易平台上搜尋。因此，儘管大家用的券商現時允許交易，部署上也要有心理準備，可能隨時出現轉變。