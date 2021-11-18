【高盛推介】騰訊跌穿500元　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(18日)早段跟隨大市下跌，回落至500港元水平以下，現報495.6元，下跌約2.6%。

騰訊股價周初受遊戲版號或於近期恢復審批消息刺激，一度重上500元之上，資金以流入騰訊淡倉為主，過去4個交易日均見流入，合共約6,000萬元。股價周四早段再度回落，吸引投資者趁低吸納，即市見資金積極流入騰訊好倉。

騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿11.7倍，行使價500至560元、2個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿。

騰訊購23564，行使價530元，2022年1月24日到期，實際槓桿11倍，行使價500至530元、2個月期以上產品槓桿次高。

騰訊購26508，行使價575.5元，2022年1月26日到期，實際槓桿12.9倍，價外、高槓桿。

騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿11.6倍，行使價420至500元、2個月期以上產品槓桿最高。

騰訊牛51245，收回價480元，行使價477.2元，換股比率500，槓桿比率24.1倍，近牛、高槓桿。

騰訊牛50167，收回價460元，行使價457.2元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價產品最高槓桿。

騰訊熊66121，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率27.9倍，最貼價、最高槓桿的熊證。

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