莎莎中期續虧損1.8億不派息　已加大銀行循環貸款額度

期內集團持續經營業務的營業額為15.97億元，按年增長24.2%。香港及澳門特區市場的零售及批發營業額上升26.9%至10.86億元。

集團稱，去年同期獲取香港特區、澳門特區及馬來西亞政府發放有關疫情的補貼資助共約8,006.3萬元，期內則為306.7萬元，減輕營運成本的負擔。

集團今年9月30日經營233間零售店舖，約有近3,100名僱員，期內員工成本為3.297億元。同期，公司現金及銀行結存為2.86億元。雖然足以應付當前的營運所需，但礙於市況不明朗，集團亦已安排加大銀行循環貸款額度，以作後備營運資金之用。

公司指出，由於港澳特區的店舖租約大部分均為期3年，於9月30日尚有20份租約將於本財政年度內到期。集團會繼續關閉租金過高或貢獻不多的店舖，並預計下半年將關店約5至8間。按照目前計劃，估計於2022年3月的港澳特區的店舖總數將會按年淨減少15至18間。另一邊廂，莎莎將繼續按照長遠目標，將港澳特區市場實體業務以外佔集團整體營業額的比例持續加大至50%以上水平。

對於內地發展方面，近月消費氣氛放緩，但預計長遠將會健康發展，莎莎將稍為調整今年餘下時間的零售店舖擴張步伐，將本財政年度末的店舖目標由之前約100間調整至約80間。集團將集中投放資源發展核心城市(尤其是大灣區)和重點區域，體現集中本地化的管理效益和效率。