【產經直播】想追外圍科網股遲唔遲？

2021年11月18日 12:15
  • 東網電視
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    港股跟隨外圍向下，連跌第二日，科網股是重災區，阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)績前受壓，加上上海傳打網絡算法「殺熟」行為 ，科網股何去何從？相反美股納指相對強勁，轉戰外圍科網股仲遲唔遲？
    港股半導體板塊近期走勢穩步向上，美國晶片業巨擘Nvidia上季業績超班，股價盤後抽升，繼續睇好板塊前景，心思思又想大包圍，三星彭博環球半導體ETF(03132)有咩優勢？
    全球均受通脹高企困擾，如英國上月通脹率創10年新高，加拿大10月消費物價指數(CPI)按年升4.7%，亦是18年半以來最高。市場繼續憂慮通脹帶來影響，想輕鬆對抗通脹做包租公，三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)係好選擇？
    今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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    三星NYSE FANG+ ETF
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    三星中證中國龍網 ETF
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    三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
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