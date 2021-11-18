中美角力犧牲者！SK海力士擴充內地晶片廠遭阻撓

外媒引述消息人士報道，南韓半導體大廠SK海力士(SK Hynix)更新位於中國無錫的大型晶片廠的計劃遇阻，主要因為美國避免先進製程技術進入內地，令SK海力士成中美科技角力下的受害者。

報道指出，全球最大DRAM晶片供應商之一的SK海力士，計劃升級在無錫的生產設備，其中一項是配置荷蘭ASML生產的最新的EUV(極紫外光)製程技術機台。然而，美國反對先進製程設備進入內地，認為該工具可能被用於強化中國軍事力量。

報道引述白宮官員指出，目前拜登政府仍然專注於防止中國利用美國和盟國的技術來發展最先進的半導體製造，原因中國會利用相關技術協助軍事現代化。儘管SK海力士是來自盟友南韓的企業，惟美國官員認為，由韓企將EUV設備引入中國，與中資企業直接引入並無分別，美國亦不願承擔相關風險。

SK海力士憂慮，如果美國持續阻撓公司更新內地廠房，可能會在記憶體晶片競賽中落後給三星電子及美光等企業。SK海力士無錫廠目前生產SK約半數的DRAM晶片，佔全球總產量的15%。一名了解SK海力士內地業務的消息人士指出，未來2、3年新型晶片將在SK的生產中佔更大份額，SK需要EUV光刻機來控制成本並加速生產。

美國在特朗普執政期間與荷蘭政府聯手阻止ASML出售EUV光刻機給內地最大晶片生產商中芯國際，抑制其生產先進晶片能力，拜登上任後也延續相關策略，預計不會改變立場。