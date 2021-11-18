調查：逾半內地企業尋求專業服務首選香港

香港貿易發展局與特許公認會計師公會(ACCA)香港分會聯合發表報告指，「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 為粵港澳大灣區企業拓展海外市場增添新動力；而香港作為重要的商貿樞紐，憑藉在金融、法律、會計等專業服務方面的優勢，可為內地企業提供專業建議，把在海外擴展業務的風險降至最低。

報告引述另一項調查指，差不多所有有意「走出去」拓展海外市場，並在大灣區設點的內地企業均表示需要專業服務，包括產品研發及設計(31%)、銀行融資及項目估值(30%)、品牌設計及營銷策略(30%)以及法律和會計服務(30%)。過半內地受訪者認為香港是尋求專業服務的境外首選地點，其次為美國(23%)、新加坡(21%)及日本(14%)。而東南亞地區包括部分RCEP成員國是這些有意「走出去」的大灣區企業最有興趣的海外投資目的地。

根據國家商務部資料顯示，去年內地首次成為全球最大對外直接投資來源地，58%內地對外直接投資經由香港進行，這些資金大多以香港商貿平台為跳板，投向亞洲及其他海外地區。

香港貿發局研究總監關家明表示，香港雖然尚未成為RCEP一員，但在內地新一輪對外投資中發揮關鍵作用。隨着RCEP消除貿易壁壘，大多數的原材料及半製成品能夠在成員國之間自由流動，令區域供應鏈更緊密。香港有望參與更多RCEP成員國之間的貿易，特別是電子產品及其他工業產品。

ACCA香港事務總監鄭維雋稱，內地企業在RCEP國家進行投資時，可以通過香港專業項目評估服務引入外部資金，亦可在香港設立區域辦事處，提升項目運作的整體效率。