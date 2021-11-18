萬科「活下去」成讖　最新要求放棄黃金時代思維

報道指，萬科總部下發一份主題為《關於萬科集團總部「節衣縮食」和打造「戰時氛圍」的倡議》的文件，其中主要工作要求包括以下7點：

一、轉變黃金時代的慣性思維方式，在工作和決策中將經營理念貫穿始終；

二、對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事；

三、明確要實現的目標，形成行動方案並堅決執行；

四、不給一線添亂，助力業務打贏；

五、培養當家人意識，以身作則，自上而下形成示範效應；

六、把握尺度，內外有別，既要讓利益相關方感受舒服，也要關注員工的情緒；

七、長期堅持，過程中及時復盤反思等。

其中有些細節引人注目，例如要根據溫度開空調、不能亂列印、出差提前訂機票、人走關燈等。

萬科今年10月萬科合約銷售金額約為人民幣419.5億元，年減19.8%。合約銷售面積約為258.1萬平方米尺，年減29.5%。相較於萬科，不少地產商情況更糟，10月銷售按月下跌50%、60%的比比皆是。

事實上，萬科主席郁亮早前在業務交流會上曾指出，從過去一段時間至今，金融行業在減少金融資源在房地產行業裏的佔比投入。對開發商而言，縮表更直接的表現是降債務，控槓桿，以及去金融化。