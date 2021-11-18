鮑威爾5大唔加息理由　點解已搖搖欲墜？

由美國最新物業通脹高於工資升幅，顯示通脹形勢比聯儲局主席鮑威爾8月時提出的5大參考指標來得猛烈。美國10月消費者價格按年飆升6.2%，由汽車、食品、汽油、電力及燃油價格領頭。作為聯儲局重視的通脹指標，個人消費支出價格指數9月按年上漲4.4%，創1991年以來最大升幅，遠高於聯儲局2%的目標。

鮑威爾於8月時指出，有「5大支柱」支持為其通脹屬暫時性的理論。其一乃「通脹壓力是否具有廣泛性」，8月時候主要是受疫情直接影響的一小部分商品及服務價格上升，而過去兩個月物價上升的情況已變廣泛。

其二是「之前升幅最大的商品和服務，價格漲勢是否在放緩」。對此，二手車價格漲幅由6月份的45.2%回落，但仍超過25%。9月份總體耐久財價格的按年漲幅依然高達7.3%，為1981年以來最大。供應鏈困局難於短期內解決，而被連續財政紓困充實了銀包的消費者需求仍強勁。

其三乃工資狀況。鮑威爾在8月時指，沒有看到可能導致過度通脹的工資上漲證據。惟自那以後，工人薪酬一直上升，面對大量職位空缺，創紀錄數量的員工另謀高就。Jefferies Group LLC首席金融經濟學家Aneta Markowska指，美國正在進入1950年代以來最緊張的勞動力市場環境，明年加薪壓力不太可能緩解，會繼續支撐通脹。

其四是長期通脹預期情況。聯儲局非常關注美國人對價格看法，因為官員們認為對通脹的最終水平影響很大。若工人和企業擔心價格飆升，他們反而會幫助實現，員工將要求大幅加薪，而企業將迅速抬高價格以彌補成本上升，結果就是更高通脹。隨着物價上漲，尤其是汽油和其他能源產品的價格飆漲，消費者和投資者的通脹預期已升至多年來最高水平。

最後，則是長期的全球通縮壓力是否仍在。過去25年，美國和大部分發達國家的通脹率普遍較低。鮑威爾將其歸因於各種結構性因素，包括技術進步和全球化，並指即使在疫情結束後，它們也會繼續對通脹起到抑制作用。惟有迹象表明，其中一些力量可能正在減弱，至少目前如此。進口價格也許是衡量海外通脹衝擊的最佳指標，而最近已大升。

分析指，鮑威爾於8月提出的5大唔加息支柱，如今看來，已搖搖欲墜！