政府成功發售30億美元綠債　陳茂波：凸顯投資者信心

政府宣布，成功發售30億美元等值的美元及歐元綠色債券。財政司司長陳茂波表示，很高興看到市場對香港特區政府的綠色債券有很大需求，這充分凸顯投資者對香港經濟基調的信心，以及對應對氣候變化和實現碳中和工作的支持。透過首次發行歐元綠色債券，可以開拓新的投資者基礎，讓他們更關注香港可持續發展的進程和金融機遇，進一步為金融市場提供增長動力。

是次綠色債券發行共有3期，包括美元計價的10年期綠色債券發行金額為10億美元，歐元計價的5年期及20年期綠色債券分別為12.5億歐元及5億歐元。當中20年期為迄今亞洲地區最長發行年期的政府類歐元綠色債券，亦是香港特區政府首次發行歐元債券，為香港和區內的潛在發行人提供重要的新基準。

10年期美元債券的收益率為1.855厘；5年期歐元債券為0.019厘；20年期歐元債券為1.059厘。儘管近期市場波動，環球投資者對這批綠色債券反應不俗：10年期美元債券吸引逾29億美元認購金額，而5年期及20年期歐元債券共吸引逾22億歐元認購金額，得以令資金成本處於非常低的水平。

是次發行吸引不同類別的傳統和綠色投資者。美元綠色債券當中72%分配予亞洲的投資者，28%予歐洲的投資者。按投資者類別計，63%分配予銀行、16%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及21%予中央銀行、主權基金及國際組織。歐元綠色債券27% 分配予亞洲的投資者，73%予歐洲的投資者。按投資者類別計，25%分配予銀行、56%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及19%予中央銀行、主權基金及國際組織。