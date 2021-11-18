紐油跌逾1% 比特幣6萬美元關受阻
2021年11月18日 16:11
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美匯指數報95.68；港匯見7.7888；離岸人民幣(CNH)報6.3774；美元兌日圓報114.06；歐元企1.1337，英鎊處1.3508。金價報1,859美元。布油報79.58美元，紐油跌逾1%報77.34美元。比特幣企5.9萬美元水平。道指期貨升20點。
●市後關注點
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
21:30 美國費城聯邦儲備銀行9月製造業指數
23:00 美國10月領先經濟指標
●恒生指數全日收報25,319點，跌330點或1.29%。國企指數收報9,036點，跌157點或1.71%；科技指數收報6,474點，跌197點或2.96%。主板成交1,165億港元。https://bit.ly/3oD9jqT
●滬綜指收跌16點，傳媒娛樂股挫2.6%，生物製藥及石油股跌1.3%至1.5%。https://bit.ly/3HzuqDm
●中國經濟：
-惠譽料中國今年底前降準，明年維持積極財策。
-比特幣跌穿6萬美元，內地官媒：應加強虛擬貨幣監管。
-商務部料今年內地吸收外資實現雙位數增長。
●美前財長警告中美經濟不應脫鈎，將削美國領導地位。
●中國恒大悉售18%恒騰股份，套現逾21億元。
●調查：逾半內地企業尋求專業服務首選香港。
●LGT獲批東京開設新財富管理辦事處。
●渣打與台積電完成20億美元永續績效連結貸款額簽約。
●傳美國要求中國及日本釋出儲備原油穩定油價。
●「女股神」料比特幣5年內升上56萬美元，條件係...
●摩通料標指明年上半年升至5,000點。
●供應鏈危機撞正氣候變化，美國人今年要爭購聖誕樹？
●印度最大IPO，數碼支付Paytm首掛挫22%。