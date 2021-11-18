印度神童阿南德睇淡樓市！港樓價大冧已成定數？

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)自2019年起開始發表預言，由於其準繩度高，令人驚嘆不已，成為全球競相解讀的對象。最新他於周三(17日)發表預言，指出周五(19日)將會出現580年以來持續時間最長的月偏食，可能產生長達1年以上的長期影響，衝擊房地產表現，預言會否再度成真？又會否應驗於只升不跌的香港樓市？

阿南德在影片中透露，發生月偏食之時，月亮會落於金牛座位置，而金牛座屬土象，相對應的「房地產」將會首當其衝，恐會出現短期震盪。

事實上，新冠疫情全球大流行以來，各國大肆放水救市，令環球經濟出現病態榮景。而最新的經濟數據顯示資金氾濫的後遺症表露無遺。全球資產價格一路瘋漲，高通脹成為各國最頭痛的問題，美國10月份通脹高逾6%，見30年高；英國10月通脹率亦逾4%，見近10年高。尤其是各國樓價，更是一路高歌猛進，測量師行萊坊的2021年第二季《全球樓價指數》顯示，新西蘭樓價按年升25.9%；美國樓價按年升逾18%；澳洲樓價按年升16.4%；英國則按年升13.2%。而香港樓價按年僅升2.6%，敬陪末座，弱勢已成。

目前，發達國家的收水呼聲已是甚囂塵上，雖然歐美各國仍口硬，說通脹只屬暫時性，力圖安撫民眾面對高通脹的不滿情緒，惟在物價狂升的現實面前，各國央行最終都要面對現實，採取加息、減買債等一系列收水動作，對樓價的打壓即將來臨。

再聚焦香港樓市，新盤雖有一定承接力，二手交投卻疲態盡現，成交回落。且綜合市場數據，過去三個月，市面上的二手貶值個案持續上升。9月錄至少29宗蝕讓，期內蒸發樓價金額近6,000萬元。10月份則至少錄30宗帳面蝕讓成交，所涉蒸發樓價逾1.52億元。香港樓市表面繁華，底下卻是風起雲湧，蝕讓個案持續上升更是警號。

不過，阿南德叫大家不用太悲觀，因為反而是一個重新思考與投資的時機，建議嘗試用多角度經營，或重新布局投資配置，不僅有機會安然渡過難關，更可能有所收穫。言下之意，投資宜多元化，若是太多資產集中於房地產，是否要考慮分散風險？