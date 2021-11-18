莎莎：下半年未必賺錢　惟有信心虧損收窄

莎莎副主席郭羅桂珍（左）及主席及行政總裁郭少明

莎莎截至9月底止上半年營業額增加24.18%至15.97億元，當中港澳佔約六成八。中期虧損由去年同期的2.32億元，收窄至1.81億元。

郭指出，馬來西亞市場方面，政府宣布實施「與疫情共存」，當地市民很接受，再出現封城的機會較微，有信心該業務下半年收支平衡，但全年計未必能追回上半年損失。內地市場仍錄虧損，但期望下半財年虧損較上半年收窄。至於港澳市場就可能只有個別月份能實現收支平衡。

他說，現在保持實力、即現金流最重要，如果公司賺錢，現金充裕就會恢復派息。

港府之前計劃明年初中港實現有限度通關，他坦言，(中港)愈快通關愈好，但現在對於通關看法趨於保守，已經做好預備下一個年度未開關，就算開關後人流恢復速度可能比澳門為慢。香港仍主力做本地客生意，目前市民消費意欲不錯，預計聖誕及新年銷情理想。

莎莎港澳市場在上半財年已關閉10間店舖，當中7間位於遊客區，下半財年計劃再關閉5至8間，料大部分集中在遊客區。郭表示，如果認為有賺錢機會都會繼續開舖，近期亦在元朗開舖。

線上業務方面，他指出，人手暫時都充足，但將會增加資源「直播帶貨」的KOL方面，帶動網上生意額。