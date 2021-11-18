沙田及上水工業地研究改作住宅及商貿用途

政府研究工業土地轉型潛力，規劃署就最新工業用地面積評估提出建議，檢視沙田小瀝源及上水兩個工業地帶的土地用途，擬改作住宅及商貿地帶。

文件顯示，沙田小瀝源工業區佔地約7.48公傾，鄰近港鐵第一城站，該區設有7幢工廈物業，中央為巴士廠，其中兩幢工廈已獲批重建作商廈，另有一幢亦已提出改劃申請，涉及總樓面約58.3萬方呎，佔區內比約26%。

規劃署認為，考慮到該工業區已酒店落成，周邊主要為住宅區，交通配套完善。因此建議將該工業區的土地用途，改劃為「住宅(戊類)」，業主可向城市規劃委員會提出申請發展住宅，以逐步淘汰現有的工業用途。

至於上水工業區第4及第30區，總面積約4.23公傾，由新運路分隔，位於東北部分的第4區設有6幢工廈，包括嘉里貨倉(上水)、上水百佳新鮮食品分發中心等，至於西南部分的第30區則設有3幢工廈，主要用作貨倉用途，佔比例約83%。

規劃署建議，基於第30區外圍的東南面土地將會興建公屋，西面亦正研究發展住宅的可行性，未來將劃改為住宅用途，該署認為第30區的工業地帶較適改劃作「商業」用途。而第4區則可劃作「其他指定用途（商業）」，以促進區內土地重組，有助解決住宅與工業區之間的銜接問題。