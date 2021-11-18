摩通CEO來港免隔離檢疫惹爭議　財庫局︰有關安排適切

市場憂慮本港「清零」的防疫政策將影響人才流入，財經事務及庫務局局長許正宇出席活動後會見傳媒時表示，人才問題不僅是香港的問題，乃是全球問題，強調正努力盡快與內地通關，令人員能更好及更快地流通。

他解釋，現時出現許多新的經濟增長議題，例如綠色金融、金融科技等，而現有人才亦有更新需要，故新一份《施政報告》中特別聚焦在人才方面。

早前港府取消包括上市公司的董事及銀行業行政人員來港免檢疫的豁免，惟日前摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)來港獲豁免隔離檢疫，引起業界感到不公。許氏指，港府照樣要求他入住隔離酒店，惟進行部分活動時，在受控(confined)的環境下去做，而且對他整個行程的管控亦很充分，認為有充分的風險管控。香港作為國際城市，某程度上在抗疫大局下要繼續與外地聯通，認為今次這安排是適切。

另外，滬港通開通7周年，成交金額持續增長。許正宇認為，這體現出香港作為連接中國及世界資本的角色，相信國際資金透過香港投資內地市場，或內地資金通過香港投資國際市場的趨勢會持續。隨着內地發展及開放，人民積累財富後，其國際資產配置需求很大，而早前推出的「理財通」亦是迎合有關需求。