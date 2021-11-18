中美等聯手穩油價　美前財長：兩國不應脫鈎

中美兩國的博弈由太陽能板及晶片等高科技板塊，又鬥回冷戰時代的「傳統武器」──石油。中美元首在本周視頻會晤期間，已有討論到釋放戰略石油儲備的問題，以穩定油價，難怪共和黨籍的美國前財長保爾森直言，中美經濟根本無可能完全脫鈎。問題是，美國在另一邊廂為了不讓尖端工業設備流入中國，危及南韓晶片巨頭的擴產大計！

現屆美國政府「熱愛」環保，一就任便壓抑國內石油生產和建設，又忙不迭重返前朝特朗普政府拋棄的《巴黎協定》，更為此致歉云云，可是早前居然要求石油輸出國組織及盟國（OPEC+）等增產。遭冷待後，現在又打中國、日本及南韓等國主意，要這些主要石油消費國釋放戰略石油儲備，以穩定先前不斷飆升的油價。外媒引述，南韓正在徹底審視美國提出的請求，但有官員強調不會因為油價上漲而釋放石油儲備。

據悉，中美元首在視像會晤期間，沒有就此作出任何決定，但雙方同意繼續就石油市場狀況和可能採取的協調應對進行討論。中美作為兩大經濟體，如果石油和燃料價格高企，會引致通脹升溫，繼而影響經濟復甦，兩國說到底都不願油價攀升。

於高盛擔任行政總裁期間為國企搞上市、2008年金融海嘯時出任美國財長的保爾森表示，中美經濟不可能完全脫鈎，需要建立機制避免部分脫鈎導致一場危機；與中國「楚河漢界」會削弱美國作為全球領導者的地位，並損害美國公司的競爭力。

他又稱，即使只是局部脫鈎，亦會令中美以及全球更容易受到金融危機影響。要避免此場危機，現任財長耶倫需繼續與中方溝通，以實現財務法規和會計原則的透明度、更大程度的協調。

不過，華府既希望中國與其合作，又生怕中國科技崛起，於是連外資在華的尖端設備也不放過。據報南韓DRAM晶片巨頭SK海力士原計劃升級在江蘇無錫的廠房，包括配置荷蘭公司ASML的最尖端EUV（極紫外光）光刻機，以加速記憶體產量和降低成本。不過，一如前朝政府為了不讓EUV機台進入中國而游說荷蘭政府，現時華府仍然着眼於防止中國利用美國及其盟國的技術發展最先進半導體製造業，推動軍事現代化。

消息指，SK海力士行政總裁今年較早訪問美國時，也與美國官員討論過EUV機台的問題。DRAM是電腦極重要的部件，現時全球有約15%的DRAM晶片於無錫生產，對SK海力士來說，比率更加達到50%。更大問題的是，南韓的三星電子與美國的美光科技都會在更大容量的尖端記憶體，陸續引入EUV技術，降低成本和提高以記憶容量計的產能，要是SK海力士屈服於美國壓力不在無錫廠引入EUV機台，或有落後對手之虞。