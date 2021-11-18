聚焦九龍東！發展商接連推新盤應市

近日新盤市場聚焦於九龍東區，啟德新盤繼續首輪沽清後，周四(18日)的次輪銷情繼續保持熾熱。同時，同區再有全新盤部署推售，該個位於牛頭角的新盤正式命名，市場預料將於短期內推售。

●MONACO ONE次輪150伙暫沽136伙

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周四(18日)次輪推售150伙。據市場消息，項目截至下午10時，沽出約136伙，佔整體單位逾九成。

發展商透露，該盤由周四(18日)下午4點開賣，在首2小時內已售出24個單位，其中3房加儲物房單位率先沽清，反映市場對大單位需求相當熱切。同時，項目次輪錄多組大手買家入市，其中有一組買家斥資約2,022.4萬元買入1個2房單位及1個一房單位。而該盤的買家不少為同系同區項目的業主，包括OASIS KAI TAK、MONACO系列等，購入單位擬作收投資及收租用途。

●恒隆牛頭角道11號新盤命名為皓日

彭續稱，該項目共提供294伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由320方呎至771方呎，另設平台特色戶，實用面積289方呎至898方呎。該盤的一房單位佔整約三成，兩房單位則佔整體約五成。

發展商公布，項目命名有明亮、溫暖之意，「日」字與逸同音，亦有舒適安逸之意思。此

外，該盤會所面積及綠化空間約1.5萬方呎，設有戶外泳池，24小時GYM，燒烤區等設施。樓盤採單幢設計，關鍵日期為2023年10月2日。

●128 WATERLOO推「置業易 1128」付款計劃

在上述付款計劃之下，買家於簽訂臨時買賣合約及120天內支付樓價10%，便可申請入住許可，佔用許可費金額為樓價5%，以分期方式繳付(共5期)。佔用許可費金額可於成交時直接用於支付部分樓價餘額，即於1128天內付清餘下樓價85%。

另外，該盤剛錄得一宗兩房戶成交，單位為10樓B室，實用面積522方呎，成交價1,538.2萬元，呎價29,467元。

●KOKO RESERVE三房2,112萬沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE，周(18日)以招標方式售出一伙三房單位。單位為第1座16樓G室，實用面積896方呎，以2,112萬成交，呎價為23,571元。

●揚海兩房2,054.22萬元售

●15 WESTERN STREET 兩房1,721.7萬創同類新高

萬科置業(香港)旗下西營盤15 WESTERN STREET亦錄得高價成交。項目位於29樓B室的兩房單位，實用面積530方呎，以1,721.7萬元成交，呎價32,485元，創同類單位成交價及呎價新高。

●君凱豪庭上載價單 兩房單位由688萬元起

百旺都集團發展的西九龍長沙灣君凱豪庭，繼上周上載售樓說明書後，周四(18日)公布涉及4個單位的價單。其中，4樓的兩房單位，實用面積436方呎，售價688萬元。另一間兩房單位位於7樓，面績同上，售價700萬元。

至於21樓及22樓的複式戶，實用面積839方呎，屬三房間隔，售價為1,400萬元。至於23樓及24樓的複式戶，實用面積和間隔與上述單位大致相約，惟多出一個28方呎平台，售價為1,500萬元。資料顯示，該盤位於福華街561號的項目，樓高25層，採單幢設計，早於2008年1月已經落成。同時，項目亦公布銷售安排，落實於11月22日起以先到先得的形式發售上述4個單位。