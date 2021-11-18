樓價上升動力欠缺　各區錄高追業主損手離場

樓價欠缺上升動力，部分近年高位入市業主更要損手離場，牛頭角淘大花園及長沙灣海柏匯均錄虧讓成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀指出，鰂魚涌太古城恒天閣高層F室，實用面積約567方呎，兩房間隔，望內園及池景，成交價1,290萬元易手，呎價22,751元。屋苑本月平均實用呎價約17,926元，較上月下挫約一成，主要是受事故單位及部分低質素單位成交拖低樓價。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角嘉威大廈B座高層4室，實用面積約239方呎，一房間隔，獲區外首置客以530萬元承接，呎價約22,176元。原業主於2008年8月以180萬元購入單位投資，持貨至今帳面獲利350萬元，升值約1.9倍。

●美聯鍾庭鋒表示，筲箕灣中心B座中層D室，實用面積約307方呎，開價約548萬元，議價後以530萬元成交，呎價約17,264元。原業主於2007年1月以約111.5萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約418.5萬元，物業升值約3.75倍。

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九龍區

●利嘉閣莊雅璇表示，牛頭角淘大花園M座中層4室，實用面積約322方呎，一房間隔，以約578萬元售出，呎價約17,950元。據了解，原業主於2018年8月以約584萬元購入單位，持貨3年多辣招鬆綁轉售，帳面虧損約6萬元。

●香港置業麥超誠表示，茶果嶺麗港城30座低層A室，實用面積約748方呎，三房間隔享內園景，累減82萬元，以約908萬元售出，呎價約12,139元。原業主於2012年11月以約599.8萬元入市，現轉售帳面獲利約308.8萬元，升幅約51.5%。

●美聯黃永財表示，大角咀港灣豪庭6座中高層D室，實用面積約344方呎，兩房改為一房間隔，望開揚市景及海景，原叫價790萬元，減價65萬元，以725萬元成交，呎價約21,076元，低市價約5%。

●利嘉閣何燕煌表示，長沙灣海柏匯中層G室，實用面積約214方呎，開放式間隔，原叫價415萬元，經議價後減價11.2萬元或約2.7%，以403.8萬元易手，呎價約18,869元。據悉，原業主於2017年3月以約404.5萬元入市，現轉售帳面微蝕約7,000元。

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新界區

●美聯翁凱傑表示，沙田第一城1座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，微減5萬元，獲年輕外區分支家庭上車客，以633萬元承接，呎價約19,357元。屋苑本月暫錄約14宗二手成交。

●中原許秋偉表示，大埔溋玥‧天賦海灣12座低層C室，實用面積約1,315方呎，四房連雙套房間隔，連車位開價約1,800萬元放售，減價至1,735萬元易手，呎價約13,194元。原業主於2013年以1,464萬元購入單位，其後再斥資約100萬元購入車位，是次轉讓帳面獲利約171萬元離場。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳南豐廣場3座中低層D室，實用面積約668方呎，三房連套房間隔，原開價1,000萬元，減價45萬元或約4.5%，以955萬元售出，呎價約14,296元。原業主於1998年9月以約251萬元購入單位，持貨約23年帳面獲利約704萬元，升值約2.8倍。

●利嘉閣周雪雯稱，粉嶺牽晴間11座中低層B室，實用面積約556方呎，三房連套房間隔，日前以776萬元成交，呎價約13,957元。原業主在1998年4月以約274.2萬元買入單位，持貨至今約23年，帳面獲利約501.8萬元或約1.8倍。

●中原黎宗文表示，沙田溱岸8號3座中層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，日前以1115萬元易手，實用面積呎價21949元。據了解，原業主則於2018年以1030萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位賬面獲利約85萬元離場，單位升值8.3%。

●祥益黃慶德稱，新屯門中心1座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，成交價625萬元，新買家為外區客，看好屯門南的發展，加上原業主有23萬元的議價空間，遂決定斥資入市，呎價約13,736元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座中層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，原叫價995萬元，減價至978萬元易手，呎價約17,978元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山天宇海2A座低層C室，實用面積約670方呎，三房間隔，放盤1個月減價38萬元或減幅4.1%，以900萬元成交，呎價約13,433元。原業主於2010年10月購入上址，當時作價424萬元，持貨11年帳面獲利476萬元，升值約1.1倍。