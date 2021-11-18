美股缺方向　阿里巴巴ADR續跌9%

市場繼續關注美國就業數據，以預測聯儲局會否提早加息，美股周四早段個別發展，道指曾跌39點，至35,892點；標指升15點，至4,703點；以科技股為主的納指漲52點，至15,973點。

美國上周首次申領失業救濟人數增加1,000人，至26.8萬人，多過預期的26萬人；前周止持續申領人數減少8萬人，至208萬人；少過預期的212萬人。

摩根大通發表報告指出，隨着全球供應鏈壓力持續釋放，標普500指數有望進一步上漲，預計到2022年上半年，將從目前的水平上漲逾6%，至5,000點。該行預期，供應鏈壓力及勞工短缺問題開始改善，企業收入將隨之上升，帶動指數。

個股方面，網絡設備生產商思科系統公布，截至今年10月底止季度收入按年增長8.13%至129億美元，略低於預期的130億美元；純利增加37.07%至29.8億美元；經調整後每股盈利82美仙，略高於預期81美仙。該股股價早段曾跌7.99%至52.22美元。

梅西百貨(Macy's)截至10月底止第三季收入按年增長36.34%至54.4億美元，略高預期；純利虧轉盈至2.39億美元；每股盈利1.23美元，遠超預期的31美仙。公司上調其全年財政指引。公司行政總裁Jeff Gennette表示，受惠於改善的經濟環境，期內公司增加了440萬新客戶。其股價早段曾升16.56%至35.95美元。