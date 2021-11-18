【產經評論】美欲呼風壓油價　盡顯落魄無力挽

美國總統拜登正積極游說多國協助釋出石油儲備，以壓低油價，緩解通脹壓力。之不過，各國是否釋出油儲，本應從自身的需求及庫存等因素考量，美國自恃是世界霸主，面對本土通脹飆升，「滯脹」臨門，竟圖在國際指指點點，有難就要國際協作來解決，關乎國際經貿問題就得優先符合美國利益，行為實非大國之風，更暴露美國政府施政失敗，面對爛局顯得落魄無力！

上月底全球油價觸及7年高位，時值經濟陸續重啟帶動需求，刺激美國通脹創逾30年最高，致使拜登政府不得不正視物價飛升威脅復甦，故要求石油輸出國組織增產，可惜不得要領。慘食閉門羹後，他轉而要求中國、印度、日本及南韓等主要石油消費國合作釋出戰略油儲，圖集眾地之力迫使油組增產。問題是，中國通脹未如美國般失控，顯然未迫切需要釋放油儲，而作為美國盟友的日本和南韓，反應亦見冷淡。

其實，美國亦可釋出自身的石油儲備以壓低油價，惟一直未見行動，主要是以其可動用釋出的油儲量，獨力行事只怕效力短癮；若作出石油出口禁令，將進一步擴大美國與其他國家的貿易逆差，導致美元轉弱，並因此令國內出現輸入型通脹，無濟於事。展望明年，全球石油市場將面臨結構性短缺，釋放油儲不得不考慮中長期部署。更何況，任何會進一步減緩美國頁岩油開採的價格下跌，將導致明年美國天然氣價格大幅上升。若民主黨現在試圖力壓油價來部署中期選舉，損及油企利益的後果，可能是2024年在總統大選中失利。故見拜登政府改找「外援」，事必有因。

據講近日的中美元首視像會晤亦有討論油價，若兩國聯合行動釋出油儲，聲勢當可起效，而在經濟增長放緩的背景下，壓低油價以穩定通脹，也符合中國利益。只是中美正在博弈，美國有求，中國是否配合，想必有一番討價還價。

美國如今的舉動，正正說明全球化下各國協同合作行事的重要性，偏偏美國積極推動與中國脫鈎，是極為矛盾的行為。難怪前美國財長亦開腔，指中美經濟不可能完全脫鈎，確屬實話。

這幾年美國對中國開闢貿易、科技與金融戰線，來者不善，中國一直克制理性，於促進全球經濟發展的共同議題表現衷誠合作。在釋放油儲應對通脹風險上，中國有條件出一分力，以顯大國之風。反觀美國，既要做老大當霸主，卻又力不從心，自暴其短，若繼續誤判形勢推動脫鈎，只會搬石砸腳，加速國運衰落，咎由自取。