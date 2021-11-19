東方日報B1：阿里全年收入增長勢史上最慢

阿里香港股價周四在業績放榜前已預先下挫5.34%，其美股股價周四早段則曾瀉10.34%，折合港元後較香港收市價低9.6%。

該企基於對當前宏觀經濟狀況、競爭環境及不確定性，把截至明年3月止本財政年度的收入增長指引下調為20至23%，以中位數計約8,715億元，5月時原預測為9,300億元。

阿里生態體系9月底時的全球年度活躍消費者(AAC)達到約12.4億，其中9.53億來自中國市場、2.85億來自海外，按季分別淨增長4,100萬及2,000萬。阿里主席張勇強調，有信心本財年可實現中國AAC突破10億的目標，惟不諱言實物商品交易總額(GMV)按年增速下降至個位數，主要是受累宏觀環境不確定性及市場競爭日趨激烈，服飾和日用品銷售增速放緩。

除了收入前景轉差外，擴大戰略投資等舉動亦拖累了阿里的盈利表現，上季經調整EBITA(除息、稅及攤銷前利潤)按年倒退31.98%至280.33億元，其中商業分部的經調整EBITA利潤率只有19.43%。

首席財務官武衛解釋，該數字下跌主因包括「在關鍵領域的策略投入增加」及支持商家的舉措等，涉及投資包括淘寶特價版、社區商業平台及海外網購平台Lazada等，合共約126億元。她續指，過去半年來看，內地市場增長偏軟，按照目前集團對GMV增長的預測，下半財年收入增速勢將放緩，惟未來集團仍會加大投資，以保持市場領導地位。

此外，包括社區團購在內的創新業務及其他分部的經調整EBITA虧損按年擴大46.29%至28.82億元。張勇表示，在社區團購領域不追求絕對的增長速度和市場份額，反而要為社區消費者提供更好的日常服務，保障民生、助農增收、扶植就業。

作為增長引擎的雲計算業務，上季收入按年增長34.28%至200.07億元，主要是互聯網、金融及零售業客戶收入增長，經調整EBITA盈利為3.96億元，連續4季錄得正數。