「港版SpaceX」有得炒？香港航天添重大項目

公司將建的衞星運行控制大廳及應用大廳佔地3,200方米。

深圳清華大學研究院乃深圳市政府與清華大學共同成立、以企業模式營運的機構。按雙方合約，該研究院將以7,080萬元人民幣(約8,500萬港元)承接衞星運行控制應用中心的設備配置、安裝工程和技術支援服務。

據香港航天介紹，衞星運行控制應用中心與香港衞星製造中心一樣，位處香港科技園將軍澳工業邨的先進製造業中心，設有固定式衞星站、箱式衞星站、運行控制中心和數據中心。

衞星運行控制應用中心將與外太空的衞星系統協同，建立即時衞星通訊與導航需求牽引下的區域動態監測專項應用與服務，為用戶提供智慧城市整體解決方案，推動城市實現精細化管理和生態環境建設的全周期監測。

其中，衞星運行控制大廳及應用大廳佔地3,200方米(約34,444.51方呎)，為遙感衞星星座建設提供任務調度、業務運行管理和應用全流程數據訊息，並生成最終產品，形成一站式服務能力。

至於數據中心方面，首期規劃容量為4.5PB，完成之後擴至45PB(4,500萬GB)，以支持巨型星座建設的原始數據、基礎數據、產品數據和應用數據等的儲存組織管理，對數據進行統一組織整合，可以為增值應用提供統一、高效和完備的數據服務保障。

香港航天期望最快明年7月製造出首顆「香港製造」的衞星，並最遲在2027年將年產能擴至1,500顆，引領香港工業再度騰飛。同時，公司的航天業務也非常重視「應用」，旗下有一個「金紫荊星座」項目，透過搜集衞星數據，推動粵港澳大灣區城市在農業監測、防災減災、城市綜合治理及流域控制等，為此須於未來幾年發射更多衞星。

香港航天表示，衞星運行控制應用中心是公司繼衞星製造中心後又一重要建設項目，對於優化和完善香港航天產業布局、推動航天事業之可持續發展，均有重要戰略意義，並有助帶動香港基礎設施建設、繁榮區域產業。