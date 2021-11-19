雷士國際擬不行使Brilliant Lights認購權建議

雷士國際( 02222 )公布，根據目前可得資料，公司擬不行使Brilliant Lights International Holding Pte.認購權建議。由於不行使建議，公司毋須支付認購價及其於Brilliant Lights的股權將被攤薄至佔目標公司的全部已發行股本(經向KKR發行新股份擴大後)的約24.4%。Brilliant Lights將仍作為公司的聯營公司入帳及其財務業績將繼續使用權益法於集團的財務報表入帳。

不行使認購權所考慮的因素為公司於2019年12月向Brilliant Lights出售雷士照明中國業務的70%股權時，公司及KKR的長期Brilliant Lights將尋求於中國證券交易所或任何其他獲認可的證券交易所進行首次公開發售。

首次公開發售計劃受限於眾多市場風險、不確定性及非公司及目標公司所能控制的因素，因此，其未來未必會落實。首次公開發售計劃(倘成功)將通過建立目標公司的公允市場價值為股東釋放價值，從而可能提升公司的現有價值，令全體股東受益。

Brilliant Lights一直面臨着多項挑戰及不確定因素，而該等挑戰及不確定因素預期於可見將來仍將持續。假設該等挑戰及不確定因素可被解決及經計及Dragon可能帶來的潛在協同效應後，Brilliant Lights的經營及財務表現可能會於中期內得以改善。因此，透過維持其30%股權，公司將能夠以權益法分享Brilliant Lights帶來的正面貢獻，從而提高集團的整體財務表現。