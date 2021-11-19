美股三大指數個別發展　比特幣挫6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.52；港匯見7.7878；離岸人民幣(CNH)報6.3775；美元兌日圓處114.26；歐元企1.1371，英鎊報1.3496。金價處1,858.18美元。布油報81.03美元，紐油處78.22美元。比特幣挫6%至5.66萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水230點。

●道指收報35,870點，跌60點或0.17%；標指收報4,704點，升15點或0.34%；納指創收市新高，收報15,993點，升72點或0.45%。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加1,000人，至26.8萬人，多過預期的26萬人。

●港股ADR指數全日急跌，按比例計算，收報24,838點，跌481點或1.94%。

●即月恒生指數夜期收報24,925點，跌383點，低水395點，成交26,824張。

●美國國會眾議院民主黨成員周四(18日)投票表決總統拜登的稅收和社會支出法案，只待無黨派的國會預算辦公室(CBO)就該立法在10年內將給美國增加多少預算赤字的問題發布最終估算。

●芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，美國聯儲局可能會在結束縮減買債規模之後加息，也可能會在2023年加息。

●紐約12月期油收報每桶79.01美元，升65美仙或0.83%；布蘭特1月期油收報每桶81.24美元，升96美仙或1.18%。

●紐約12月期金收報每安士1,861.4美元，跌0.5%，脫離周三(17日)所創自6月以來的收市高位。

●美國聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯警告稱，更廣泛地使用加密貨幣可能會導致金融穩定性風險。

●國際貨幣基金組織(IMF)發言人Gerry Rice預期，美國通脹將在2022年放緩，但通脹持續高企可能需要美國更早採取應對措施，這將給美國帶來系統性下行風險。

●英國富時100指數收報7,255點，跌35點或0.48%；法國CAC指數收報7,141點，跌14點或0.21%；德國DAX指數收報16,221點，跌29點或0.18%。

●聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)警告，若全球未能於短時間內解決供應鏈問題，海運運費飆升恐繼續拉高全球通膨。由現在到2023年，全球物價水平恐再上漲1.5%，長期依賴進口貿易的發展中國家物價漲幅恐高達7.5%。