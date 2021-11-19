溫灼培：美匯偏強　整固後再升

從上周開始，美元便呈現新一浪升勢。美元上升並非毫無理據，美國10月消費物價指數(CPI)按年上升6.2%，增強市場對聯儲局提早加息的預期。

雖說美國經濟增長已見減弱，第三季國內生產總值(GDP)僅增長2%，而第二季GDP增6.7%，加上拜登政府的28.8萬億美元龐大財赤使聯儲局難以加息，但最低限度，仍有部分聯儲局委員為明年當局應早日加息搖旗吶喊。

相反，歐洲央行行長拉加德明言，就算明年也未必會加息，在貨幣政策上，歐元明顯被比下去。在美匯指數的佔比中，歐元佔58%，當歐元比美元更弱，這便解釋了美元偏強的原因。由於人民幣在美匯指數中不存在任何佔比，否則美元是否仍能表現強勢就令人質疑。

圖表上，不論日線圖或周線圖，美匯指數均呈現超買情況，所以技術上不排除現階段於96水平或有調整。不過，若從基礎因素觀察，似乎看不到會令美元轉弱的原因，除非歐央行在貨幣政策上突然變得強硬。

另一點值得留意是，現時歐洲正面對嚴峻的難民問題，倘處理不好，隨時會對歐洲經濟帶來災難，在這個計時炸彈一日未拆除前，料歐元仍是易跌難升。歐元作為美元以外最大貨幣，歐元弱即美元強。最後，每當歐洲出現難民潮問題，相信英國又會覺得其脫歐做法正確，故不難發現過去一周英鎊兌歐元交叉盤明顯轉強。因此，提防美匯指數有機會先在96水平整固，之後再向98進發。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培