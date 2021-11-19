恒指挫近500點　ATMX領跌　京東逆市升

港股維持跌勢，恒生指數最多跌過458點，暫低見24,860點，最新仍跌431點或1.7%，至24,888點；國企指數亦跌逾140點或1.5%，報8,895點；恒生科技指數跌95點或1.4%，報6,379點。主板成交暫逾477億港元。

ATMX領跌，阿里巴巴股價仍挫10%至140.2元；騰訊及小米齊跌逾1%，美團跌幅擴大至逾3%。惟京東集團逆市升4.5%。

【09:21】港股挫近400點又失兩萬五關 阿里冧逾10%

港股未止跌，恒生指數大幅低開385點或1.52%，報24,934點，失守25,000點關；國企指數低開127點或1.41%，報8,908點；恒生科技指數低開103點或1.6%，報6,371點。主板成交暫逾38億港元。

大型科網股受壓，阿里巴巴上季核心純利大跌30%，加上大行唱淡，績後顯著捱沽，急挫10%至140元。騰訊及美團同跌逾2%，小米跌逾1%。京東集團漲近5%，公司第3季總收入按年增25.5%，但期內轉虧28.06億人民幤。

重磅股個別發展，友邦保險跌1%，港交所跌0.6%，中國移動跌0.4%，建設銀行暫無升跌；而滙豐控股微升0.1%。