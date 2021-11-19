【高盛推介】阿里巴巴績後受壓 購證點揀？
2021年11月19日 10:21
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(18日)失守160港元水平收市，跌約5.3%。周五(19日)早段繼續下跌，最低見139.5元，為過去1個月低位。現報140.6元，跌約9.9%，顯著落後大市。
阿里於周四收市後公布截至今年9月止的第二財季業績，期內收入達2,006.9億元人民幣，按年增長29%。公認會計準則淨利潤達285.24億元人民幣，按年下降39%，均符合市場預期。此外，阿里下調對2022財年收入增長指引至按年升20%至23%，有券商表示不意外，並維持對阿里美股「買入」評級，目標價240美元。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金積極部署好倉，當中認購證錄得約2,670萬元資金流入，為周四最多資金流入的認股證相關資產。牛證於周四繼續獲資金流入，有約480萬元。
淡倉方面，可見熊證於周四繼續獲資金流入，有約170萬元，並較集中在168至170元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的中期選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里購(27170)。高槓桿選擇可留意屬行使價140至180元間、街貨低於20%產品中，槓桿最高的低面值阿里購(25431)。牛證方面的遠牛選擇可留意阿里牛(68270)及阿里牛(55243)，與現價有約15及25元收回距離。
阿里購27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.9倍，中期、低街貨。
阿里購25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿8.2倍，低面值、行使價140至180元間、街貨低於20%產品中，槓桿最高。
阿里牛68270，收回價125元，行使價123元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里牛55243，收回價115元，行使價113元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡，可留意阿里熊(50180)，與現價有約30元收回距離。
阿里熊50180，收回價170元，行使價172元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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