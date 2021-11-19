【瑞通推介】阿里巴巴績後挫一成　牛證較Call值博

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申領失業救濟人數多過預期，道指周四(18日)收報35,870點，跌60點或0.2%；納指則升0.5%，創收市新高。

個別中概股業績後急瀉影響市場氣氛，港股周四全日顯著受壓，一度挫逾400點至25,222點低位，收市報25,319點，跌330點或1.3%，失守20天線。恒指周五(19日)早段再挫逾400點，一度跌穿24,900點，暫連跌3個交易日，10天和50天線同告失守。留意恒生指數季度檢討結果於周五收市後揭盅。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾9,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,700萬元，反映投資者對港股後市樂觀。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

內地兩大電商股齊公布季績。阿里巴巴截至9月底季度收入按年增29%至2,006.9億元人民幣，遜預期；經調整盈利約285.2億元人民幣，按年跌39%，亦差過市場預期，管理層同時下調2022財政年度收入按年增長為20%至23%，收入指引創2014年上市以來新低。阿里績前已被拋售，周四收挫5.3%於156元，拖低恒指最多點數，連失10天、20天及50天線。周五早段急瀉逾一成，曾低見139.5元，暫為第三日向下，後市留意能否守穩歷史低位132元。超過3,100萬元在周四淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的個股好倉項目，淡倉同日亦有逾60萬元淨流入。周五早段股價急跌之際，其引伸波幅向上，以其3個月貼價認購期權為例，引伸波幅升近3個波幅點子，至46%的水平，投資者想開好倉博正股反彈，目前以牛熊證落場，可減低引伸波幅稍後有機會回落的影響。

京東集團截至9月底季度收入2,187.08億元人民幣，按年增25.5%；經調整盈利約50.47億元人民幣，按年跌9%，兩者均高於市場預期。京東周四跟隨科技板塊回軟，收跌3.6%於323元，部分回補上周五(12日)314.6至325元的上升裂口，並續守於各移動平均線之上。周五早段在業績和「染藍」憧憬帶動下，一度急彈近7%，一度高見345元，創半年以來的高位。周四有逾570萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾170萬元淨流出。

比亞迪股份周四逆市表現硬淨，大部分時間處300元關口以上，高位重上10天線及305元，全日收報302.8元，升1.3%。有券商上調比亞迪目標價和收入預測。另外，就近日比亞迪西安工廠一名員工連續值夜後猝死，公司回應員工猝死原因有待進一步調查。比亞迪周五高開後回軟，徘徊在300元關附近。周四有約850萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾180萬元淨流入。

友邦保險自52周低位4連升後，連日略回，周四低收於85元以下，降0.4%，險守10天線。周五早段再跌逾1%，曾回落至84元以下。周四分別有逾120萬元和逾280萬元資金淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。