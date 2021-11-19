【高盛推介】美團失守280元 資金趁低部署好倉
2021年11月19日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(18日)失守290港元水平收市，跌約2.5%，周五(19日)早段繼續下跌。開市隨即失守280元水平，低開見279.4元後跌幅擴大，最低見273元，為過去一周低位。現報277元，跌約2.9%。
美團將於下周五(26日)公布截至今年9月底止的第三季業績，市場料非國際財務報告準則虧損介乎51.35億至69.24億元人民幣。收入介乎460.66億至490億元人民幣，按年增加30.1%至38.4%。市場並將關注疫情反覆如何影響目前及未來業務拓展等問題。而各券商則普遍給予看好評級，目標價最高413元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金部署好倉，本周三(17日)及周四共錄得約1,320萬元資金流入。牛證於周四亦獲資金繼續流入，有約500萬元，並較集中在265至270元收回區域的近牛。
淡倉方面，可見認沽證於本周二(16日)及周三共錄得約420萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。周四部署熊證的資金主要沽出遠熊，並見流入的資金較集中在305至310元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見周四北水繼續買入美團，錄得約2.7億元資金淨買入。
美團購26726，行使價315元，2022年1月24日到期，實際槓桿8.1倍，熱門、行使價275至315元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購29498，行使價330元，2022年1月26日到期，實際槓桿8.4倍，價外、低街貨。
牛證方面，投資者可留意屬遠牛的美團牛(60612)，與現價有約27元收回距離。
美團牛60612，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
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