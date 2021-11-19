阿里績後遭券商唱淡　瑞信降目標價至176元

瑞信稱，宏觀經濟放緩、競爭加劇，以及對中小企增加補貼，加上阿里巴巴收入及毛利率仍未回穩，而新業務仍處投資期，均對股價構成壓力。該行維持阿里巴巴跑贏大市評級，惟下調目標價至176港元。

大和下調其2022至2024財年收入預測3%，而每股盈利預測亦降4%至14%，以反映旗下客戶管理收入(CMR)業務疲弱，但指其估值水平屬吸引及具長線增長潛力。

花旗指出，大部分投資者早已預期阿里巴巴季度業績放慢，及會下調全年度收入指引，但非公認會計準則淨利潤仍遜預期8%，料將令市場失望。

摩根士丹利將阿里2022至2024財年經調整利潤預測下調18%至23%，但指本土電商業務雖面對宏觀風險及競爭加劇，但國際電商及雲業務增長勢頭仍令人滿意，阿里目前估值低估了其雲業務及國際業務的價值。

●大行予阿里最新評級

大行/ 目標價/ 評級

瑞信/ 降至176港元/ 跑贏大市

中金/ 降至186港元/ 跑贏大市

大和/ 降至188港元/ 買入

摩通/ 降至205港元/ 增持

高盛/ 降至245港元/ 買入

富瑞/ 降至295港元/ 買入

大摩/ 降至180美元/ 買入

花旗/ 目標240美元/ 維持美股買入