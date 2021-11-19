阿里績後遭券商唱淡 瑞信降目標價至176元
2021年11月19日 13:36
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阿里巴巴(09988)上季業績遠遜市場預期，股價冧逾10%，多間大行加入唱淡，並不約而同下調其目標價。公司將於12月16至17日舉行投資者日，市場相信屆時將有更多營運詳情對外公布。
瑞信稱，宏觀經濟放緩、競爭加劇，以及對中小企增加補貼，加上阿里巴巴收入及毛利率仍未回穩，而新業務仍處投資期，均對股價構成壓力。該行維持阿里巴巴跑贏大市評級，惟下調目標價至176港元。
大和下調其2022至2024財年收入預測3%，而每股盈利預測亦降4%至14%，以反映旗下客戶管理收入(CMR)業務疲弱，但指其估值水平屬吸引及具長線增長潛力。
花旗指出，大部分投資者早已預期阿里巴巴季度業績放慢，及會下調全年度收入指引，但非公認會計準則淨利潤仍遜預期8%，料將令市場失望。
摩根士丹利將阿里2022至2024財年經調整利潤預測下調18%至23%，但指本土電商業務雖面對宏觀風險及競爭加劇，但國際電商及雲業務增長勢頭仍令人滿意，阿里目前估值低估了其雲業務及國際業務的價值。
●大行予阿里最新評級
大行/ 目標價/ 評級
瑞信/ 降至176港元/ 跑贏大市
中金/ 降至186港元/ 跑贏大市
大和/ 降至188港元/ 買入
摩通/ 降至205港元/ 增持
高盛/ 降至245港元/ 買入
富瑞/ 降至295港元/ 買入
大摩/ 降至180美元/ 買入
花旗/ 目標240美元/ 維持美股買入