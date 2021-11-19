供應鏈混亂利好航運股　榮景仲可維持幾耐？

零售商及消費者都因全球供應鏈瓶頸而頭痛，但亦有人歡欣鼓舞——因為疫情期間，早年投資集散箱航運的公司獲得豐厚回報。

外媒報道，總部在紐約、9月底管理資產約13億美元的避險基金Mangrove Partners，在截至10月的一年間共增長70%，半數獲利來自航運投資。該基金專注於無效率或不被看好的產業。

另外，總都位於柏林的避險基金Pilgrim Global於9月止的一年間增長105%，部分原因是持有挪威貨櫃航運商MPC Container Ships，該股今年大升205%。

貨櫃航運業以大起大落聞名，在經歷近10年的低潮後，早前突然迎來暴利。上述避險基金和Blue Ocean在內的融資業者投資航運，以低價買入船隻、翻修後賣出，或以高價簽署長年期出租合約，同時也自航運股股價飆升中獲利。經濟復甦令早期看似無利可圖的賭注，轉為深具遠見的押注。

部分分析師表示，航運股未來幾年可能回落。因為航運業承諾2050年前將二氧化碳排放量減半，業者將用較昂貴的非碳燃料取代重油。雖然如此，惟許多航運業者、銀行家和投資人仍認為，貨櫃航運業的供求不太可能很快平衡。而最近下訂的大量貨輪，料最早2022年底才能下水。