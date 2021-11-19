比特幣續跌4% 道期升121點
2021年11月19日 16:11
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美匯指數報95.69；港匯見7.7908；離岸人民幣(CNH)報6.3853；美元兌日圓報114.35；歐元企1.1342，英鎊處1.3489。金價報1,859美元。布油漲1%，報82.04美元，紐油報79.6美元。比特幣續跌4%，企5.6萬美元水平。道指期貨升121點。
●市後關注點
21:30 美國10月建築批核
●恒生指數險守二萬五關，全日收報25,049點，跌269點或1.07%。國企指數收報8,970點，跌65點或0.72%；科技指數收報6,457點，跌16點或0.26%。主板成交1,365億港元。科網股ATM拖低大市，阿里巴巴股價挫10.7%；美團跌1.6%：騰訊跌0.16%；小米無升跌。惟京東集團逆市升9%。https://bit.ly/3Cy5mJc
●滬綜指收升39點，歌爾股份早段曾漲近9%，股價創歷史新高，全日收升5.7%。https://bit.ly/324EfbZ
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