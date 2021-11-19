拜登最快周五決定誰接續聯儲局主席　惟繼任者絕不易做...

外國傳媒報道，隨着通脹持續飆升及經濟加速增長，聯儲局決策官員正考慮是否應更早調升利率。時值美國總統拜登即將決定是否由鮑威爾連任聯儲局主席，或是拔擢聯儲局理事布雷納德接任該職位。本周早些時候，拜登透露他可能在周五(19日)公布最終決定。

無論拜登最終選擇誰，這位央行掌門人都將面臨達成兩大目標的艱困任務。這兩個目標分別是穩定物價和充分就業，但彼此間互相衝突的情況似乎愈來愈明顯。

鮑威爾和布雷納德都主張隨着供應鏈的復原，當前高漲的通脹將在明年消退，因此聯儲局應該將利率維持在歷史低位，為數百萬在疫情期間失去工作的美國人重返就業市場爭取更多時間。

本來這樣的看法獲得許多聯儲局官員認同，但持續上漲的物價正帶來挑戰。

當局一直站在鴿派的決策官員之一在周四(18日)表示，與6個月前相比，他對於明年加息的可能性抱持「更加開放」的心態。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，雖然他不這麼認為，但如果通脹居高不下，那麼在2022年加息可能是合適的。

亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克(Raphael Bostic)表示，根據就業前景，他認為美國央行可能會在明年中開始加息，「目前，我們的預測顯示到明年夏季，美國的就業數據將幾乎達到疫前水平，屆時，我認為試着讓利率政策回歸正常化是合適的」。

聯儲局官員在上次會議時決定開始撤回對經濟的支持，自11月起逐步縮減每月1,200億美元的資產購買計劃，並於明年6月完全退場。

但是自上次會議以來，部分決策官員開始呼籲央行應採取較為強硬立場並加快縮表步伐，以便當局必要時能更早加息。

埃文斯周四反駁這個主張，他說：「我們的預期是不會在縮表結束之前升息，也不會調整縮表步伐，除非我們看到數據出現重大變化。」

儘管如此，市場交易員已經在調整他們的預測，利率期貨現在押注聯儲局在明年底前加息3次的可能性超過五成。當局下一次的貨幣政策會議將於12月15日召開，會後將發布最新的季度預測報告，可望讓外界更加了解決策官員的看法是否出現重大轉變。

根據9月會後發布的預測報告，僅有一半的聯儲局決策官員認為應該在明年加息，另一半則認為較可能在2023年首次加息。