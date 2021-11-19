通脹波及咖啡　三大理由解釋售價即將飛升

國際咖啡期貨價格周四(18日)創自2012年1月以來近10年高，今年以來已飆漲逾80%。意味着接下來幾個月，消費者購買咖啡時要多付錢，令美國人感到焦慮的通脹壓力進一步升高。

咖啡飆漲主因之一，是全球最大咖啡豆供應國巴西遭遇嚴重乾旱和異常寒冷，極端氣候對咖啡供應構成嚴重威脅。荷蘭合作銀行農產品研究部門主管Carlos Mera表示，這已造成市場恐慌。對咖啡而言，目前氣候實在糟糕，尤其是巴西。

據聯合國糧食及農業組織的數據，截至今年8月，過去一年全球糧食價格飆漲31%。而咖啡是最新例子，告訴世人極端氣候如何成為全球農民的噩夢，人類亦將面臨節節上升的食品價格。

除異常天氣外，分析師指，全球供應鏈混亂，包括欠缺貨櫃等，也是咖啡價格高漲的主要原因。

與此同時，疫情大流行病並未削弱咖啡需求，喝咖啡或許由辦公室或咖啡廳改在家中，人們還是大量地喝咖啡，咖啡需求仍然強勁。

咖啡零售價格上漲，惟漲幅沒有其他許多商品那麼劇烈。根據美國10月份的消費者通脹報告，咖啡價格年漲4.7%，低於該月創下31年新高的整體通脹率(年增6.2%)。