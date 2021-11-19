東方企控半年賺7051萬元　派息每股3仙

東方企控集團(00018，前稱東方報業集團)公布，截至今年9月30日止6個月錄得股東應佔溢利7,051.5萬元，每股盈利2.94仙。集團建議派發中期股息每股3仙，按年增加5成。

業績公告顯示，期內出版報章分部收入超過3.38億元，溢利為7,982.3萬元，按年增長約1.3倍；貸款業務分部收入為1,537.3萬元，溢利為1,400.9萬元，按年增長約1.13倍。今年9月30日，資本負債比率(按總借貸佔股東權益總額百分比計算)為0.4%，跟今年3月31日相同。

《東方日報》連續45年銷量第一，為讀者人數全港最多的收費報章，是一份香港人的報紙，專業團隊堅持以精、快、準為信念，用拼搏回饋讀者的支持，9月底為止6個月內的銷量高過去年同期。近期本港新冠肺炎疫情受控，消費市場漸見起色，推動《東方日報》廣告收益回穩，加上成本控制得宜，令印刷媒體業務繼續成為集團盈利最高的分部，證明《東方日報》實力非凡。

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東方企控今年8月開始採用現稱，透過內部架構重組明確3大主要業務的投資和發展，包括東方傳媒機構旗下的傳媒事業、東方建業企控旗下的物業投資和管理，以及東方融資的按揭貸款業務。

董事會有信心媒體業務下半年可擺脫疫情的負面影響，亦對東方融資的業務前景樂觀，其目標客戶群以大額優質物業按揭為主，有助控制風險和提高利潤，符合集團穩健作風。東方建業乃未來重點投資分部，管理層將研究各項可投資的項目，包括國內、澳門及海外，以提升投資比重。