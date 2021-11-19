中國向開發銀行體系投放5148億元　成第2大出資國

中國在科技及經濟等發展領域不斷進步，在國際舞台的影響力不容忽視。一項研究發現，中國已超越日本，向開發銀行體系投放逾660億美元(約5,148億港元)，成為全球第二大國出資國。該體系每年向貧窮國家發放約2,000億美元(約1.56萬億港元)補貼貸款。

該份研究報告由全球發展中心(Center For Global Development,CFGD)撰寫，旨在調查中國在全球組織，不論在財政或非財政上扮演的角色，判斷其在國際的影響力。

報告指出，中國作為全球第二大經濟體，是專注於發展的聯合國機構第五大捐獻國，受款者涵蓋聯合國開發計劃署、世界糧食計劃署及世界衛生組織等。

CFGD高級研究員Scott Morris表示，中國借錢予發展中國家興建基礎建設所推行的「一帶一路」貸款，其資金遠不及中國投放在各國際機構的金額。

隨着中國成為全球最大的債權人，Morris指，一些西方國家如美國亦開始關注中國在國際組織上的影響力，但他並不認為這會成為隠憂，相較將中國排限於體系內，讓中國存在體系內會較好。