​澳門第三季GDP按年升逾32%　連續兩季錄增長

澳門統計暨普查局資料顯示，今年第三季本地生產總值按年實質升32.9%，連續兩季正增長。旅客人次回升帶動第三季服務出口按年升181.3%，當中博彩服務出口上升302.6%，而其他旅遊服務出口則上升303.3%；貨物出口按年上升51.4%。私人消費上升抵銷政府最終消費支出及固定資本形成總額的部分跌幅，內部需求按年微跌0.7%。貨物進口上升43.7%，服務進口亦上升16.0%。

澳門特區政府第三季於防疫及醫療衞生方面的支出，較去年同季低，最終消費支出按年下跌3.8%，其中購入貨物及服務淨值下跌6.9%，僱員報酬上升0.4%。

固定資本形成總額按年下跌4.1%，當中建築投資下跌3.7%，設備投資亦下跌5.9%。公共投資方面，因青茂口岸聯檢大樓及鴨涌河整治工程完工，令公共工程投資回落20.5%，設備投資則上升32.9%。私人投資方面，部分大型建築項目投資增加，帶動私人建築投資按年上升2.0%，設備投資則下跌10.8%。

服務出口改善帶動貨物進口增長，貨物進口及出口分別按年上升43.7%及51.4%。第三季入境旅客人次按年上升1.4倍，博彩服務出口上升302.6%，而其他旅遊服務出口則上升303.3%；服務進口亦上升16.0%。

今年首三季本地生產總值實質上升27.5%。按本地生產總值主要組成部分分析，私人消費支出上升9%，政府最終消費支出下跌0.3%，固定資本形成總額亦下跌0.9%；貨物出口及進口分別上升159.5%及87.7%，而服務出口亦上升102.5%，其中博彩服務出口上升79.4%；服務進口上升19.0%。