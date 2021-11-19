港交所明年准非創新企業回流作第二上市

港交所亦會刊發有關上市地位變更的指引信，就港交所在以下事宜的做法為第二上市發行人提供指引：發行人證券的交易大部分由海外交易所轉移到香港；自願轉換至於港交所作雙重主要上市；及從主要上市的海外交易所除牌。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，所提出的改革將提升聯交所作為環球企業首選上市地的聲譽，為香港投資者提供更多投資機會，同時有助確保香港維持高水平的投資者保障。這全新框架將為所有計劃在香港上市的新一代國際及地區的企業提供便利，有助港交所有序且高效地處理打算以第二上市回流亞洲，以及作首次公開招股的申請。

港交所就優化及簡化海外發行人上市制度的建議刊發諮詢總結，共收到48份來自廣泛界別的非重複回應意見，當中大部分均支持有關建議。港交所會採納諮詢文件的所有建議，但會根據回應人士的意見稍作修改。