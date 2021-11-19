青衣居屋錄低價成交　呎價創一年低位

樓市走勢未見突破，個別居屋更錄低價個案，青衣海悅花園已補價三房單位，累減約81.2萬元售出，呎價創約11,641元，為去年9月後逾一年呎價低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林忠煜表示，灣仔保和大廈高層D室，實用面積約423方呎，屬三房間隔，以約652萬元獲買家購入自住，實用呎價約15,414元。原業主早於1996年以約155萬元買入，現轉手帳面獲利約497萬元，或約3.2倍。

●世紀21嚴智贇表示，北角城市花園8座低層B室的成交，實用面積約947方呎，屬三房間隔，向南面，享園景，獲區外換樓客以約1,495萬元承接，實用呎價約15,787元。原業主於2017年8月以約1,356萬元購入，現時帳面獲利約139萬元或約10%。

●筲箕灣形薈2座高層B室單位，實用面積約738方呎，屬三房間隔，以約3.2萬元租出，實用呎租約43.4元。據悉，單位業主於2016年11月以約1,906.4萬元購入，現享有租金回報約2厘。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月至今暫僅錄3宗成交，平均實用呎價約17,207元。屋苑最新錄得位於11期6座低層E室的成交，實用面積約639方呎，屬三房間隔，向正南方，望街景，以約1,000萬元沽出，呎價約15,649元。據悉，原業主於2013年2月以約656萬元買入，現轉手帳面獲利約344萬元或約52%。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣星匯居錄本月首宗成交，單位為1座高層D室，實用面積約395方呎，採一房間隔，以約744萬元成交，實用呎價約18,835元。據悉，原業主於2014年12月以約536萬元購入，現轉手帳面獲利約208萬元或約39%。

●香港置業謝正表示，長沙灣喜遇中高層D室，向西南，望開揚景，屬一房間隔，實用面積約286方呎，以約1.42萬元獲半工讀學生承租，實用呎租約49.7元。據了解，該單位業主於2017年9月以約532.9萬元買入，現享逾3厘租金回報。

●中原馮健平表示，美孚新邨本月暫錄15宗成交，平均實用呎價約13,214元。屋苑新錄得的成交位於5期蘭秀道14號高層C室，實用面積約670方呎，屬三房間隔，以約955萬元獲同區換樓客承接，呎價約14,254元。據悉，原業主於2015年2月以約810萬元買入，現轉手帳面獲利約145萬元或約18%。

●香港置業胡耀才表示，觀塘凱滙3座高層B室，實用面積約830方呎，屬三房間隔，向東望開揚山景，以約2.8萬元獲退休夫婦承租，實用呎租約33.7元。據悉，該單位業主於2019年1月以約1573.4萬元購入，現享租金回報約2.1厘。

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新界區

●美聯李天傑表示，馬鞍山居屋錦龍苑D座高層1室，實用面積約401方呎，屬兩房間隔，向北享海景。原業主叫價約580萬元於自由市場放售單位，議價後減價22萬元或3.8%後，以約558萬元成交，呎價約13,915元。

●中原蔡堅武表示，Park YOHO本月已錄得6宗成交，追貼上月全月7宗成交。新錄得位於Park YOHO Sicilia 1B座高層E室的成交，單位實用面積約449方呎，屬一房間隔，以約655萬元獲上車客購入自用，呎價約14,588元。原業主於2016年8月以約494.91萬元買入，現轉手帳面獲利約160.09萬元或32%。

●中原伍耀祖表示，天水圍二手市場成交疏落，該區新錄得位於天頌苑P座低層6室的成交，實用面積約433方呎，屬和諧式居屋，向西，新近於居屋第二市場獲上車客以約305萬元承接，呎價約7044元。原業主於2000年9月以約48.08萬元一手買入，現轉手帳面獲利約256.92萬元或約5.3倍。

●中原王勤學表示，元朗溱柏在2日內連錄3宗成交，累計本月已錄9宗成交，已超上月全月7宗。屋苑新錄得位於10座低層H室的成交，實用面積約272方呎，採開放式間隔，以約425萬元獲上車客承接，實用呎價約15,625元。原業主則於2013年9月以約252.4萬元一手買入，現轉手帳面獲利約172.6萬元或約68%。

●利嘉閣黃永全表示，元朗朗晴居2座中層A室，實用面積約739方呎，屬三房間隔，外望街景，經議價後減價約52萬元或約5.8%，以約838萬元成交，呎價11,340元。原業主於1997年7月，以約480.1萬元購入，現轉手帳面獲利約357.9萬元或約75%。

●中原王勤學表示，流浮山深灣畔近日連錄2宗成交，包括15座地下單位，實用面積約491方呎，屬三房間隔，花園約1,271方呎，附連車位，叫價約750萬元，新近零議價成交，呎價約15,275元。原業主於2009年6月以約161.7萬元買入，現帳面獲利約588.3萬元或約3.6倍。

●中原麥偉成表示，粉嶺帝庭軒錄得本月首宗成交，位於8座中層H室，實用面積約421方呎，屬兩房間隔，以約610萬元獲自用買家承接，實用呎價約14,489元。據悉，原業主於2017年以約495萬元購入，現轉手帳面獲利約115萬元或約23.2%。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山天宇海2A座低層C室，實用面積約670方呎，屬三房間隔，新近以約900萬元沽出，實用呎價約13,433元。據悉，原業主於2010年以約424萬元購入，現轉手帳面獲利約476萬元或約1.1倍。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣最新錄得13座高層E室成交，實用面積約537方呎，屬兩房間隔，以約688萬元成交，實用呎價約12,812元。原業主於2018年8月以約658萬元買入，持貨約3年，額外印花稅(SSD)期滿即沽貨，現帳面獲利約30萬元或約5%。珀麗灣本月累錄8宗成交，平均實用呎價約12,891元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣居屋海悅花園2座低層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，4月份開價約768萬元售，累減約81.2萬元，已補價自由市場成交價約686.8萬元，呎價約11,641元，為去年9月後逾一年呎價低位。

●中原陳耀榮表示，荃灣租賃承接保持造好，環宇海灣1座中層F室，實用面積約914方呎，屬四房間隔，享有開揚海景，月租叫價約3.2萬元，議價後以約2.8萬元租出，呎租約30.6元。據悉該單位業主於2014年6月以約1037萬元一手買入，現享約3.2厘租金回報。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳中心1座中層D室，實用面積約465方呎，採兩房間隔，減價約25萬元或約2.8%，新近以約855萬元交吉沽出，呎價約18,387元。 原業主約於2007年7月以216.8萬元購入單位，持貨至今約14年，現轉手帳面獲利約638.2萬元或約2.9倍。屋苑本月至今累錄約10宗二手成交個案。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城3期都會豪庭1座中層D室，實用面積約470方呎，屬兩房間隔，向東北，以約760萬元，呎價約16,170元。據悉，原業主早於1999年4月以約233萬元購入，現轉手帳面獲利約527萬元或逾2.2倍。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新寶城4座中層F室，實用面積約377方呎，由原則兩房改成一房間隔，外望樓景，新近以約700萬元易手，實用呎價約18,568元。據了解，原業主於2015年8月以約505萬元購入現轉手帳面獲利約195萬元或約39%。