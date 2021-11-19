周末港島區新盤登場　超購近10倍

一手市場銷情理想，過去兩個周末新界區及九龍區先後有樓盤作首輪銷售，而本周末則有港島區新盤首度發售130伙。另一邊廂，九龍區項目剛突撃上載首張價單，料將展開新一輪銷售部署。

●堅尼地城KENNEDY 38最終接獲逾1,400張入票

●維港滙II上載首張價單

該批單位實用面積介乎293方呎至797方呎，戶型涵蓋一房至三房，包括34個一房單位，57個兩房單位、12個三房單位及5個平台特色單位。扣除最高19%折扣優惠，折實售價介乎約750萬元至2,265.57萬元，折實呎價約23,281元至約30,574元。按折實價計，整批單位可套現約16.95億元。

據價單顯示，入場單位是3B座3樓D室，實用面積315方呎，屬一房間隔，折實呎價約23,809元。資料顯示，該盤由今年7月起均以招標形式發售，故是次為項目首張價單。據成交紀錄冊顯示，項目由8月至今透過招標累售36個單位，成交金額介乎1,975.3萬元至1.88億元。

●會德豐地產今年銷售額暫錄318億 打破按年紀錄

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，昨晚次輪銷售最終沽出141伙，佔公開發售150伙的94%，單日套現逾14.3億元。發展商公布，由今年至今己售出共1,906個單位，套現逾318億元，按年銷售額再創集團紀錄新高。

該集團常務董事黃光耀早前曾經表示，今年集團的銷售額目標為突破300億元。而現時的銷售額已經超越集團對上於2018年錄得263億元的紀錄。

●海茵莊園開放式戶以480.2萬重新售出

該單位為第1座9樓B5室，實用面積215方呎，曾於11月6日以456.9萬元售出，惟其後列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，發展商將該單位提價半成重售。據悉，該盤至今累計沽出415伙，並套現逾25億。

●OASIS KAI TAK一房992.2萬沽 呎價27,561元

會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，周五(19日)新增1宗成交。項目的第1座36樓E室，實用面積360方呎，屬一房間隔，以992.2萬元成交，呎價27,561元。

●維港滙I 兩房1396.68萬元沽

●中原為愛海頌三房買家送出除甲醛家居服務

中原指，是次優惠針對一手買家而設，透過無光觸媒及光觸媒技術，為新屋入伙的業主徹底清除單位內的甲醛、細菌及多種有機化合物。優惠為先到先得，送完即止。

●柏傲莊III再錄1宗終止買賣合約 累計93宗同類個案