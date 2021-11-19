周末港島區新盤登場 超購近10倍
2021年11月19日 22:04
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一手市場銷情理想，過去兩個周末新界區及九龍區先後有樓盤作首輪銷售，而本周末則有港島區新盤首度發售130伙。另一邊廂，九龍區項目剛突撃上載首張價單，料將展開新一輪銷售部署。
●堅尼地城KENNEDY 38最終接獲逾1,400張入票
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，周六(20日)展開首輪銷售，以價單形式發售130伙。該盤已於周五(19日)下午4時截止遞交購樓意向登記，經初步點算收到逾1,400張入票，亦超額認購逾9.7倍。
●維港滙II上載首張價單
由信和置業(00083)及會德豐地產等五大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(19日) 上載首張價單，涉及108伙，折實平均呎價26,658元，入場費由750萬元起。
該批單位實用面積介乎293方呎至797方呎，戶型涵蓋一房至三房，包括34個一房單位，57個兩房單位、12個三房單位及5個平台特色單位。扣除最高19%折扣優惠，折實售價介乎約750萬元至2,265.57萬元，折實呎價約23,281元至約30,574元。按折實價計，整批單位可套現約16.95億元。
據價單顯示，入場單位是3B座3樓D室，實用面積315方呎，屬一房間隔，折實呎價約23,809元。資料顯示，該盤由今年7月起均以招標形式發售，故是次為項目首張價單。據成交紀錄冊顯示，項目由8月至今透過招標累售36個單位，成交金額介乎1,975.3萬元至1.88億元。
●會德豐地產今年銷售額暫錄318億 打破按年紀錄
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，昨晚次輪銷售最終沽出141伙，佔公開發售150伙的94%，單日套現逾14.3億元。發展商公布，由今年至今己售出共1,906個單位，套現逾318億元，按年銷售額再創集團紀錄新高。
該集團常務董事黃光耀早前曾經表示，今年集團的銷售額目標為突破300億元。而現時的銷售額已經超越集團對上於2018年錄得263億元的紀錄。
●海茵莊園開放式戶以480.2萬重新售出
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(19日)重新售出早前取消交易的一個開放式單位，以480.2萬元成交，呎價為22,335元，賣貴約5%。
該單位為第1座9樓B5室，實用面積215方呎，曾於11月6日以456.9萬元售出，惟其後列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，發展商將該單位提價半成重售。據悉，該盤至今累計沽出415伙，並套現逾25億。
●OASIS KAI TAK一房992.2萬沽 呎價27,561元
會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，周五(19日)新增1宗成交。項目的第1座36樓E室，實用面積360方呎，屬一房間隔，以992.2萬元成交，呎價27,561元。
●維港滙I 兩房1396.68萬元沽
由信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙I，周五(19日)有兩房單位以1396.68萬元售出，該單位為第5座25樓D單位，實用面積536方呎，呎價26,057元。
●中原為愛海頌三房買家送出除甲醛家居服務
市區入伙項目積極推售。長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌快將入伙，中原地產為項目買家送出專業除甲醛家居服務。由即日起至12月31日，經該行購入項目的首5名三房買家，於物業成交後，可獲贈價值7,500,元的「除醛隨到」專業除甲醛家居服務作為入伙禮遇，總值高達37,500元。
中原指，是次優惠針對一手買家而設，透過無光觸媒及光觸媒技術，為新屋入伙的業主徹底清除單位內的甲醛、細菌及多種有機化合物。優惠為先到先得，送完即止。
●柏傲莊III再錄1宗終止買賣合約 累計93宗同類個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，再錄終止買賣合約個案，累計至今已錄93宗同類個案。根據成交紀錄冊資料，該盤第1B座10樓A室，實用面積746方呎，分別於6月5日及11日，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，成交金額1,462.5萬元，惟有關交易已於周五終止。