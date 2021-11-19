美股納指創新高　疫情反覆累油價挫3.5%

市場憂慮歐洲疫情反彈，影響經濟復甦，油價受壓。道指周五早段曾跌176點，至35,694點；標指跌6點，至4,698點；以科技股為主的納指漲66點，至16,059點，創新高。

港股外圍缺方向，恒指夜期升49點，至25,038點，低水12點。

外匯交易商OANDA表示，油價自上周開始回落，石油輸出國組織(OPEC)及國際能源總署(IEA)預期未來數月原油供應或會過多，加上美國和中國或釋放原油儲備，且部分國家或因疫情再次進入封城，預期布蘭特期油將降至每桶75美元。紐約期油每桶曾跌3.59%至76.17美元，布蘭特期油曾跌3.8%至78.15美元。

「神準美股大好友」、沃頓商學院金融學教授西格爾表示，美國聯儲局應加快收緊量化寬鬆政策，以應對不斷升溫的通脹。西格爾去年曾預視美國未來兩、三年的累積通膨率將達到20至25%，他直言，加息是目前唯一能冷卻通脹的方法。

個股方面，半導體光刻機設備廠應用材料截至10月底止第四財季收入按年增長30.61%至61.23億美元；純利升51.37%至17.12億美元；每股盈利1.94美元，企業給予的明財年第一季財政指引低過市場預期。該企股價早段曾跌5.07%至150.68美元。

另外，特斯拉在美國回收7,600輛電動車Model S及Model X車款，指其安全氣囊或出現瑕疵，因此需要更換。而有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)周四曾減持約353.573萬Tesla股，價值約3,917萬美元。特斯拉股價早段曾跌0.33至1,092美元。