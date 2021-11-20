東方日報B1：供應鏈受困　通脹難甩身　IMF批聯儲鬆懈禍全球

國際貨幣基金組織(IMF)和聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)不約而同地警告全球通脹危機，其中，IMF表示，如果供應鏈持續中斷，或物價上漲預期脫軌，通脹可能會變得更「纏身」(Sticky)，呼籲各國保持警惕，當中更暗指聯儲局辦事不力，將拖累全球，因美國通脹在高位徘徊，或令抗通脹政策提前推出，為美國和全球帶來系統性下行風險。

IMF發言人Gerry Rice解釋，美國作為世界最大經濟體，其通脹有望在明年緩和，但為政者仍不能鬆懈，因供應鏈經常受阻對通脹構成壓力。該組織正在研究貨幣和財政政策推出後可能出現的情景，包括發達經濟體的貨幣緊縮後，會對新興經濟體造成的溢出效應。

瑞信董事長Antonio Horta-Osorio在另一場合上亦有相似的言論，指出許多央行將通脹升視為暫時性，而實際上通脹可能「沒有那麼暫時」，這導致未來貨幣政策調整時，需要採取激烈的手段應對。

他進一步闡述，通脹預期對訂立長期利率和孳息率曲線走勢非常重要。以葡萄牙為例，公共債務去年就佔國內生產總值(GDP)高達135%，一旦在減債之前利率大幅上升，將會為經濟帶來極大的威脅。

至於過快撤回刺激經濟政策，亦會帶來危機。IMF在聲明中提到，中國經濟復甦進程順利但不平衡，且復甦動力正在放緩，也正在累積下行風險。該機構又指，中國必須「清晰和協調地」應對金融風險，並且要將財政政策從今年的緊縮暫時轉為中性。對於中國經濟增長放緩，IMF諉過於中國今年快速地撤回疫情期間的支持經濟政策，並引致今年電力中斷和房地產投資減縮。

事實上，第三大經濟體日本過往長年沒有通脹問題，但日本最新公布的10月份消費物價指數(CPI)按年升0.1%，9月則升0.2%。日本通脹原因是能源價格大幅上升，扣除新鮮食品及能源價格的CPI按年跌0.7%，前值則跌0.5%，雖然符市場預期，但日本10月能源價格顯著上漲11.3%，是自2008年9月以來的最大漲幅，將整體CPI推升0.8個百分點。其中，汽油價格更按年飆升21%。

IMF似乎未太擔心於能源價格，認為世界部分地方的天然氣價格雖然已升至紀錄高位，但預料隨着供暖需求減少及供應調整，明年能源價格有望恢復至較正常的水平。

聯合國警告，若全球未能短時間解決供應鏈問題，海運運費急漲恐續推升全球通脹，從現在到2023年，全球物價或再升1.5%，至於長期仰賴進口貿易的發展中國家物價漲幅恐高達7.5%。

另外，芝加哥小麥期貨周五上揚，升至接近本周早前觸及的9年高位，並可能連續第二周上漲。展望庫存緊張、供應收緊，或會進一步加劇全球對通脹的擔憂。事實上，在惡劣天氣影響下，主要小麥生產國的產量受影響，芝加哥基準小麥期貨今年漲逾30%，成為今年全球食品價升至約10年來新高的主要動力。