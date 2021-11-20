美股道指挫200點　波音跌4%

新冠肺炎疫情形勢再度緊張，美股個別發展，傳統工業股下跌，道指午市跌212點或0.59%，報35,658點；標指報4,705點，升0.02%；納指曾創新高，現報16,070點，升76點或0.48%。

個股方面，道指成分股波音下跌4.4%。據報，美國眾議院交通委員會領導人要求監察長辦公室審查對波音787客機的監管。

半導體光刻機設備廠應用材料截至10月底止第四財季收入按年增長30.61%至61.23億美元；純利升51.37%至17.12億美元；每股盈利1.94美元，企業給予的明財年第一季財政指引低過市場預期。該企股價午市跌幅收窄至3.6%。

另外，特斯拉在美國回收7,600輛電動車Model S及Model X車款，指其安全氣囊或出現瑕疵，因此需要更換。而有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)周四曾減持約353.573萬Tesla股，價值約3,917萬美元。特斯拉股價午市轉升1.8%。

「神準美股大好友」、沃頓商學院金融學教授西格爾表示，美國聯儲局應加快收緊量化寬鬆政策，以應對不斷升溫的通脹。西格爾去年曾預視美國未來兩、三年的累積通膨率將達到20至25%，他直言，加息是目前唯一能冷卻通脹的方法。