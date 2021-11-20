鄺紫珊：ESG產業發展潛力大

第26屆聯合國氣候變化大會剛結束，所簽訂的氣候公約包括各國承諾逐步將全球暖化幅度控制在攝氏1.5度之內，並逐步淘汰煤炭使用，以及增加資助開發中國家對抗氣候變化所帶來的損失。

有國際評級公司預測，至2031年，美國政府將着力推動基建，將使美國每年勞動生產力增幅多0.03的百分點，這將有利美國中長期的經濟增長。美國的基建法案將投放於氣候、水資源、能源效益與環保相關投資項目，以配合實現美國總統拜登的競選目標，着力推動環保投資，故可考慮多加注視環境、社會和管治(ESG)概念的股份及基金，並作長期部署。

美國國家海洋及大氣管理局指出，今年全球有87%的機率將受到拉尼娜現象影響，氣候將反常持續。強勁的東南季風，會將表面溫度較高的海水吹向西太平洋，造成西部海水升溫，東部底層較冷的海水上升，溫度下降；而北半球可能迎來低溫寒冬，南半球則出現乾旱，中美洲、南美洲的北部及東南亞則會經常有暴雨。

全球面對氣候變化，努力推行減碳及環保工作，將進一步推升ESG環保產業的增長動力，在政府的推動下，全球企業均積極提出更具效益的減碳計劃，目前投資仍處於前期發展階段，但預期將成中長線的投資趨勢，而當中將包含眾多的投資機遇。

從中長線來看，ESG產業擁有多方面的發展優勢。首先，國家政策支持，在巴黎協議規定下，全球各國為達到減碳目標，將提出多項法規及補貼等，進入加快推展ESG對企業的關鍵轉型期。

第二，民眾對綠色消費的習慣崛起，除了民眾增加電動車使用、家居電器節約能源外，素食習慣也可帶動可持續發展循環經濟等多元化發展。

第三，企業對減碳目標的承諾上升，也可刺激ESG產業的發展加速，並形成中長期的趨勢。總而言之，投資者可不妨多加注意ESG的投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊