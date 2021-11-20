麥嘉嘉：買商品能源基金對沖通脹

美國總統拜登正式簽署一萬億美元(約7.8萬億港元)基建方案，形容法案是「重建美國的藍領版藍圖」。他表示，國會成功通過法案，正正表明跨黨合作並取得成果的可能性。法案亦會投放650億美元改善全國寬頻設施，以及投資數百億美元改善電網及供水系統等，預料可創造數百萬高薪就業機會，提高國家競爭力，採取行動對抗通脹。

美國工人去年平均時薪增幅接近5%，雖然增長速度與過去幾年相若，但通脹升幅更急，10月消費物價指數(CPI)按年升6.2%，創1990年11月以來最大按月升幅。美國通脹問題嚴重，扣除物價升幅後，美國人的實際收入不升反跌，更令不少人有經濟不佳的感覺。

●華今季GDP料升4.7%

另方面，內地第四季基建投資或有所增加已經成為較為一致的預期，若新冠肺炎疫情不再出現多地蔓延的情況，商品和服務消費均有望不同程度地恢復，前期地產銷售有望築底，雖然地產投資不會下滑過快，但外需對內地經濟增長的推動作用將有所減弱。

綜合而言，內地第4季國內生產總值(GDP)料按年增長約4.7%，考慮到基數較高，兩年平均增速實際上可反彈至接近5.6%的水平。

而在融資需求偏弱的拖累下，內地貨幣政策可能會採取偏鬆操作立場，以降準降息穩定融資需求。在當前「能耗雙控」政策下，上游生產價格或被推高。9月份全國工業生產者出廠價格(PPI)按年上漲10.7%，並突破7月份高位的9%。故此，全球及內地通脹威脅實屬不容忽視。

大宗商品價格飆升，供應鏈受到衝擊，預期美國港口積壓貨物的情況可能無法在年底前解決，令貨物短缺及物價上升問題持續至明年。另外，亞洲原油需求強勁，油價將受惠，預期油價反覆上升。投資策略上，需配置至通脹掛鈎債券或商品能源基金，以抵禦潛在通脹攀升的風險。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉

（作者為註冊持牌人士）