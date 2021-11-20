信不信由你！總結印度神童預警「半年內」全球恐攬炒

因多番神準預警全球「災難」而名聲響遍世界的「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)，最新藉着「月偏食」預告世界「半年內（明年4月前）」劫數難逃，解決方法暫時只有「祈禱」或「冥想」！真的那麼悲哀？正因他之前的準確度實在太高，故惹起廣泛關注，一言以蔽之，信不信由您。

【中印關係】

他預言，印度和中國之間將出現緊張局勢，特別是在印度東北邊境。他說：「我們看到，最近一段時間是兩國軍隊45年來最嚴重的一次交鋒。幸好兩國經濟都沒有受到影響。」然而，需要注意的是，太陽與月亮的位置顯示，這一年與1961和62年非常相似。2022年上半年或下半年，印度和中國恐再出現緊崩狀況，可能在2022年3到4月之間。

【留意樓市】

他說，房地產行業不能以「舊方式」繼續下去，再「食老本」只會讓自己受限，進行多元化發展的房地產商家，才能夠以彈性靈活的新形象成功重塑公司，度過這段艱難時期。那麼，何時是艱難時期？他指出，今次「月偏食」會在短期（2至3個月內、即明年2月底前）和長期（2年或至少1年內、即最長去到2024年）使房地產的重要性更加明顯，樓市的重要時刻已經到來！（他是意指樓價會向下調整）

【留意畜牧】

他建議要善待動物、避免傷害動物。

【留意經濟】

他預言印度經濟會受「月偏食」影響，需嚴陣以待。他早前也警告，全球股災恐在明年3至4月發生，程度是大的，呼籲別掉以輕心，最起初的跌浪恐在今年12月第二周開始，直至明年3至4月再出現明顯大跌。

【留意洪水】

他預言，雨量會進一步增加導致洪水氾濫，這情況可能在2022年4月之前發生。