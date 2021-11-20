撼贏日本　中國成為全球開發銀行體系第2大出資國

美國智庫最新報告顯示，中國已超越日本，成為全球開發銀行體系的第2大出資國，出資總規模超過660億美元。與此同時，中國亦是世界銀行和聯合國機構等多邊機構援助的最大接受國。

根據全球發展中心(Center For Global Development)公布綜合76間全球機構評估報告顯示，全球開發銀行體系每年向貧窮國家提供的補貼貸款，約2,000億美元，中國在其中以超過660億美元出資規模，成為全球第2大出資國。

報告又指出，中國在聯合國開發計劃署(UNDP)、世界糧食計劃署和世界衛生組織(WHO)等一系列關注世界發展的聯合國機構中，扮演主要出資國、股東、受援國和商業合作夥伴等角色，目前已是第5大出資國，佔據「獨特的影響力地位」。

全球發展中心資深研究員Scott Morris稱，國際相當關注中國透過「一帶一路」倡議向發展中國家提供的貸款，卻罕少留意到它在世界銀行等全球機構中日漸增加的影響力。事實上，隨着內地經濟規模不斷增長，加上官方自願擴大對世界銀行旗下低收入貸款機構國際開發協會等組織的出資規模，現已成為該協會的第6大出資國。