內地大宗商品價格回落　無數工廠終於「鬆一口氣」?

內地工業生產者出廠價格(PPI)通脹創26年新高，但消費物價仍處於相對低位。市場一直憂慮，這種現象會導致工廠承受巨大成本壓力，損害盈利表現。不過，分析指出，工業大宗物資價格的漲勢，近期看來有稍趨緩現象，讓製造商可以稍微喘一口氣。

煤炭價格飛漲並創新高紀錄的背後推手能源危機，現在看來好像也比較平靜。另外，因為各國政府祭出嚴厲的社交抗疫政策，飛機在空中飛行次數減少下，燃油的需求也相對降低。

同時，負債累累的內房企業，金融的流動性危機尚未完全解除，也導致鋼與銅等原物料升勢受阻。

因內地對新冠病毒採取零容忍態度，故抗疫手段也愈來愈嚴苛。過去一個月，隨着北京等多地出行限制趨嚴。IHS Markit估計，本季的航空燃油價應該會下跌約一成左右，因為當地民眾都被限制，無法乘搭飛機到處去旅行。另外，買車的需求減少，汽油方面的需求量也跟著降低。

能源研究機構Energy Aspects認為，內地政府也希望，2月初冬奧開賽時，一抬頭就能看到藍天白雲，所以要求當地企業嚴守環保規範，石油的供需都會受到相當程度的壓抑。

另邊廂，像是鋼鐵原物料的鐵礦石，2021上半年需求到頂後，隨後已下跌近三分之二；加上內房危機爆發，建築業不再大興土木，鋼鐵產量更降至2017年12月以來最低。

花旗銀行指出，未來1到3個月，大多數金屬原物料的供需可能都會降低，無論就季節性或房地產而言，鋼鐵和鐵礦砂市場將走弱，同時，內地房屋完工率下降，家電採購量減少也會衝擊到銅和鋁等原物料供需。